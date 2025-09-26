Запрет есть, но редкие растения в Кыргызстане продолжают добывать

В Красной книге Кыргызской Республики 89 видов растений. За десять лет их число увеличилось на шесть видов. Чтобы защитить некоторые редкие растения, в мае 2024 года в стране ввели мораторий на их заготовку, использование и сбыт. Однако незаконный сбор продолжается.

Что нельзя собирать

макротомия (Macrotomia DC);

арнебия (Arnebia Forssk);

ясенец (Dictamnus L);

аконит (Aconitum L);

лук афлатунский (Allium aflatunense B.Fedtsch);

родиола (Rhodiola L);

бессмертник самаркандский (Helichrysum maracandicum);

линделофия Ольги (Lindelofia olgae);

линделофия длинностолбиковая (Lindelofia macrostyla (Bunge));

линделофия столбиковая (Lindelofia stylosa);

линделофия чимганская (Lindelofia tschimganica).

Решением кабмина в Кыргызстане до 1 января 2027 года запретили транспортировку, приобретение, сбыт, заготовку, использование, экспорт и изготовление дикорастущего лекарственного, технического и пищевого растительного сырья следующих видов:

В декабре 2024-го в Минприроды отмечали, что, несмотря на введенный мораторий, проблема охраны растительности в стране остается актуальной.

«Экспорт запрещенных видов растительного сырья не прекратился. Нарушители находят способы обходить ограничения под предлогом разрешений на заготовку похожих видов растений, на которые запрет не распространяется. Это создает значительные угрозы для экосистемы, способствует незаконному вывозу природных ресурсов из республики и усиливает риски утраты уникальных видов флоры», — сетовали в ведомстве.

По некоторым данным, зачастую эти виды растений вывозят в Китай.

Небезопасное занятие

О проблеме нерегулируемых сборов

говорил

и депутат парламента Джайлообай Нышанов. Он связал

гибель

двух кыргызстанцев на границе с Узбекистаном со сбором корней эндика (арнебии).

«Стоимость этого растения выросла до 1 тысячи сомов. Многие граждане собирают его и продают. Растение востребовано у иностранцев. Из-за него был еще неприятный случай — шестерых наших граждан унесли сели, когда они пытались собирать растение. По этой причине надо изучить ситуацию и дать протокольное поручение», — призвал нардеп.

Аким Чаткальского района Алтынбек Сенирбаев рассказал журналистам, что среди местных жителей много тех, кто выкапывает эндик, и с ними постоянно ведут разъяснительную работу.

«На самом деле число людей, выкапывающих корень эндика, не уменьшается. Если где-то не выкопано, они идут туда. Говорят, растение вывозят в Бишкек, где цена за килограмм колеблется от 900 до 1,3 тысячи сомов. Если накопать 10 килограммов, это уже 10 тысяч сомов. Люди гонятся за прибылью», — сказал чиновник.

Штрафы не останавливают

О том, как на практике реализуют запрет на заготовку, использование и сбыт растений,

рассказали в Министерстве природных ресурсов, экологии и технического надзора.

— Кто контролирует соблюдение моратория на местах?

— Реализация обеспечивается через работу региональных управлений, совместные рейды, изъятие незаконно добытого сырья и информационные кампании среди населения.

Контроль возложен на службу экологического и технического надзора и осуществляется совместно с Государственным комитетом национальной безопасности, Министерством внутренних дел, Государственной таможенной службой, департаментом химизации и защиты растений при Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности и районными администрациями.

Организуются совместные рейды, направляются материалы для возбуждения административных и уголовных дел, идет обмен информацией.

— Сколько случаев незаконного сбора редких растений выявили за время моратория?

— В 2024–2025 годах выявили 20 случаев незаконного сбора растений. Данных за 2023-й — до введения моратория — у Минприроды нет.

Наибольшее количество нарушений зафиксировали в Чуйской и Джалал-Абадской областях.

— Есть ли данные об объемах изъятых корней и размере ущерба экологии?

— В 2024-м изъяли 9,2 тонны, в 2025-м — 5,4 тонны.

Ущерб оценивается в рамках проверок и судебных исков (в пятикратном размере рыночной стоимости).

В 2024-м наложили 50 штрафов на 275 тысяч сомов (взыскали 247,5 тысячи сомов); в 2025-м — пять штрафов на 50 тысяч сомов (взыскали полностью).

К сожалению, действующие штрафы (5–10 тысяч сомов) не дают сдерживающего эффекта, поэтому Минприроды намерено инициировать изменения в законодательство, чтобы увеличить их размеры и ужесточить ответственность.

— Известно ли о каналах вывоза корней за границу? Планируются ли совместные мероприятия с соседними странами по защите эндемичных растений?

— Информацией о каналах вывоза (в том числе в Китай) министерство не владеет, однако планирует расширение межгосударственного взаимодействия в рамках региональных и двусторонних соглашений.

— Какие долгосрочные программы по сохранению биоразнообразия есть в КР?

— Реализацуются меры в рамках Куньминско-Монреальской глобальной рамочной программы по биоразнообразию (KMGBF), а также национальных планов по сохранению биоразнообразия.

Справка 24.kg Куньминско-Монреальская глобальная рамочная программа в области биоразнообразия принята 196 странами в декабре 2022 года. Среди задач: уменьшение угроз для биоразнообразия;

удовлетворение потребностей людей за счет устойчивого использования биоразнообразия и совместного получения выгод.

— Какие ресурсы нужны министерству для более эффективной борьбы с незаконным сбором?

— Для этого необходимо расширение штата инспекторов, дополнительное финансирование для рейдов, техника, транспорт и средства связи, усиление научного сопровождения и инфраструктуры для временного хранения и пересадки растений.

Работать больше над культурой

По словам старшего научного сотрудника Института биологии НАН КР Дмитрия Милько, прежде всего важно работать над культурой населения, начиная с воспитания подрастающего поколения.

«Невозможно одними законами и запретами добиваться того, что надо добиваться культурой. Люди воспитаны так — хочу и сделаю. Например, весной люди активно собирают на продажу пучки молодых листьев ширяша, или эремуруса. В Токтогульском районе собирателям приходится все дальше ходить в горы за диким луком и ревенем, потому что вблизи сел его просто не осталось.

Бесконтрольно и чрезмерно эксплуатируют популяции разных луковичных растений. Весной и в начале лета на рынках и вдоль трассы Бишкек — Ош активно продают кисличку, или ревень. Вечером непроданные пучки выкидывают. Люди добывают больше, чем разрешено по закону», — сказал он.

Дмитрий Милько подчеркнул, что с природными ресурсами нужно обращаться бережно и давать им возможность возобновляться. Ведь чем больше компонентов в системе, тем она устойчивее.