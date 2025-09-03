14:09
USD 87.38
EUR 101.75
RUB 1.08
Власть

Депутат связал многие ЧП в Чаткале со сбором гражданами корней эндика

Депутат Джайлообай Нышанов сегодня на заседании Жогорку Кенеша рассказал, почему два кыргызстанца перешли кыргызско-узбекскую границу и застрелены.

Он сообщил, что в Чаткальском районе недавно произошел неприятный инцидент.

«Два гражданина Элдияр Асылбек уулу, 1997 года рождения, и Бекзат Курманалы уулу, 2002 года рождения, пропали без вести, а 1 сентября их тела передали через пост «Баймак». 21 августа они вышли из дома и перешли границу, где еще не было демаркации и четких обозначений. Они пошли на это, потому что есть растение эндик (арнебия), занесенное в Красную книгу, и многие его сейчас собирают. Его стоимость в последнее время выросла от 300 до 1 тысячи сомов. Многие граждане собирают его и продают. Растение востребовано у иностранцев.

Из-за него был еще неприятный случай — шестерых наших граждан унесли сели, когда они пытались собирать растение. По этой причине надо изучить ситуацию и дать протокольное поручение», — сказал нардеп.
Ссылка: https://24.kg/vlast/342051/
просмотров: 302
Версия для печати
Материалы по теме
Погранслужба сообщила о гибели двух кыргызстанцев на границе с Узбекистаном
В Узбекистане покупателям будут платить за сообщения о некачественных товарах
С начала года Кыргызстан посетили почти 2 миллиона туристов из Узбекистана
В Бишкеке прошла игра «Заковат», инициатором которой выступила Саида Мирзиеева
Популярное российское телешоу Comedy Club запретили в Узбекистане
Кыргызстанцы и узбекистанцы смогут получать пенсии без двойных взносов
На торговый павильон Кыргызстана в Узбекистане выделят более 2 миллионов сомов
Фисташки из Узбекистана не допустили для ввоза в Кыргызстан
Спецслужбы России и Узбекистана задержали в Москве вербовщиков мигрантов
Строительство малой АЭС в Узбекистане начнется в марте 2026 года
Популярные новости
Камчыбек Ташиев приказал задержать подрядчика, ремонтировавшего дорогу в&nbsp;Нарыне Камчыбек Ташиев приказал задержать подрядчика, ремонтировавшего дорогу в Нарыне
Камчыбек Ташиев едва сдержал слезы, рассказав о&nbsp;маме в&nbsp;телеинтервью Камчыбек Ташиев едва сдержал слезы, рассказав о маме в телеинтервью
Концептуальное выступление Садыра Жапарова в&nbsp;Джалал-Абаде. Главные цитаты Концептуальное выступление Садыра Жапарова в Джалал-Абаде. Главные цитаты
Если воды не&nbsp;будет&nbsp;&mdash; посадим. Камчыбек Ташиев пригрозил главе айыл окмоту Если воды не будет — посадим. Камчыбек Ташиев пригрозил главе айыл окмоту
Бизнес
Скорость, качество, возможности: Beeline развивает сеть Скорость, качество, возможности: Beeline развивает сеть
С&nbsp;1&nbsp;сентября штраф за&nbsp;отсутствие ОСАГО&nbsp;&mdash; как оплатить онлайн с&nbsp;кешбэком С 1 сентября штраф за отсутствие ОСАГО — как оплатить онлайн с кешбэком
Акция от&nbsp;Bakai Bank: бонусы для пенсионеров Акция от Bakai Bank: бонусы для пенсионеров
&laquo;Оптима Банк&raquo; запускает детскую карту Optima Gold «Оптима Банк» запускает детскую карту Optima Gold
3 сентября, среда
14:00
«Шайтан приказал»: как суеверия используются для оправдания насилия «Шайтан приказал»: как суеверия используются для оправд...
13:49
Кыргызстан вошел в топ-5 стран по пошиву одежды для России
13:43
Не повторять трагедию. Депутат просит отремонтировать аварийный мост в Лахоле
13:37
Убийство экс-спикера Рады: подозреваемый заявил о мести властям Украины
13:30
В парламенте подняли вопрос повышения пенсии ветеранам милиции