Депутат связал многие ЧП в Чаткале со сбором гражданами корней эндика

Депутат Джайлообай Нышанов сегодня на заседании Жогорку Кенеша рассказал, почему два кыргызстанца перешли кыргызско-узбекскую границу и застрелены.

Он сообщил, что в Чаткальском районе недавно произошел неприятный инцидент.

«Два гражданина Элдияр Асылбек уулу, 1997 года рождения, и Бекзат Курманалы уулу, 2002 года рождения, пропали без вести, а 1 сентября их тела передали через пост «Баймак». 21 августа они вышли из дома и перешли границу, где еще не было демаркации и четких обозначений. Они пошли на это, потому что есть растение эндик (арнебия), занесенное в Красную книгу, и многие его сейчас собирают. Его стоимость в последнее время выросла от 300 до 1 тысячи сомов. Многие граждане собирают его и продают. Растение востребовано у иностранцев.

Из-за него был еще неприятный случай — шестерых наших граждан унесли сели, когда они пытались собирать растение. По этой причине надо изучить ситуацию и дать протокольное поручение», — сказал нардеп.