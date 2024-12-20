12:11
USD 87.00
EUR 90.55
RUB 0.84
Общество

Запрет на использование нескольких видов растений инициирует Минприроды

Запрет на использование нескольких видов растений инициирует Министерство природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызстана.

Ведомство подготовило изменения в действующее постановление правительства, которым определен временный мораторий на пользование отдельными видами растительного мира.

«В настоящее время, несмотря на введенный мораторий на заготовку и сбор лекарственных трав, проблема охраны растительности в стране остается актуальной. Экспорт запрещенных видов растительного сырья, таких как редкие и исчезающие растения, не прекратился. Нарушители находят способы обходить действующие ограничения под предлогом разрешений на заготовку похожих видов растений, на которые запрет не распространяется. Это создает значительные угрозы для экосистемы, способствует незаконному вывозу природных ресурсов за пределы республики и усиливает риски утраты уникальных видов флоры», — пояснили разработчики.

Отмечается, что в рамках действующей нормативной базы не предусмотрены механизмы для конфискации орудий заготовки, оборудования для переработки и реализации запрещенных растений. На практике это означает, что наказание в виде штрафов, как правило, не является достаточным стимулом для прекращения противоправных действий.

«Существующие меры защиты растительности не являются достаточно жесткими и не обеспечивают должного контроля над заготовкой, переработкой и экспортом запрещенных видов растений. Чтобы предотвратить дальнейшее истощение природных ресурсов, необходимо усилить контроль на всех этапах — от заготовки до реализации и вывоза. Внесение изменений в постановление позволит распространить запрет не только на заготовку, но и на другие виды деятельности, такие как транспортировка, приобретение, сбыт и экспорт, а также включение новых видов растений в перечень тех, которые подлежат охране», — говорится в справке-обосновании.

По данным Минприроды, после введения запрета на пользование отдельными видами растительного мира случаи незаконной заготовки и экспорта редких видов растений продолжаются. Например, в 2024 году зафиксировано более 20 фактов вывоза за пределы КР и более 10 случаев за четыре месяца незаконной заготовки и хранения запрещенных видов растений, что приводит к снижению популяций редких и охраняемых видов в природной среде.

В перечень запрещенных для сбора и заготовки включены макротомия (Macrotomia DC), арнебия (Arnebia Forssk), ясенец (Dictamnus L), аконит (Aconitum L), лук афлатунский (Allium aflatunense B.Fedtsch), родиола (Rhodiola L), бессмертник самаркандский (Helichrysum maracandicum).
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/314821/
просмотров: 429
Версия для печати
Материалы по теме
Скоро Новый год. Министерство природы просит кыргызстанцев не рубить елки
Экологическая катастрофа в Анапе. Черное море загрязнено мазутом
В виде исключения. В кабмине определили, кто может получать зарплату наличными
Максимум открытка. Мэр Бишкека запретил новогодние подарки от подчиненных
Бишкек не видно из-за смога, а Минприроды уверяет, что его нет. Видео с самолета
В КР предложили запретить коррупционерам пожизненно занимать госдолжности
Катализатор или штраф: в Бишкеке проверили авто на соответствие эконормам
Запрет на использование телефонов в школах: чиновники разработали правила
Повод задуматься. В Бишкеке открылась аудиовизуальная выставка «Голос земли»
Бери пример! Чтобы сохранить экосистему, в Иссык-Ате дачники заложили новый лес
Популярные новости
Все билеты проданы. Сегодня в&nbsp;Москву из&nbsp;Бишкека отправляется первый поезд Все билеты проданы. Сегодня в Москву из Бишкека отправляется первый поезд
Продали брак, просроченные лекарства, грязное кафе. Куда жаловаться потребителю Продали брак, просроченные лекарства, грязное кафе. Куда жаловаться потребителю
В&nbsp;Бишкеке запускают новый автобусный маршрут до&nbsp;Сокулука В Бишкеке запускают новый автобусный маршрут до Сокулука
В&nbsp;Кыргызстане строят больницы и&nbsp;поликлиники, но&nbsp;работать в&nbsp;них зачастую некому В Кыргызстане строят больницы и поликлиники, но работать в них зачастую некому
Бизнес
&laquo;Мой О!&raquo;&nbsp;&mdash; удобный и&nbsp;выгодный суперапп для абонентов всех операторов связи «Мой О!» — удобный и выгодный суперапп для абонентов всех операторов связи
MKassa Mastercard Awards 2024: MBANK наградил лучших партнеров MKassa Mastercard Awards 2024: MBANK наградил лучших партнеров
Huawei открывает новую главу концепции ULTIMATE DESIGN Huawei открывает новую главу концепции ULTIMATE DESIGN
MEGA открывает доступ к&nbsp;играм через приложение Mega24 MEGA открывает доступ к играм через приложение Mega24
20 декабря, пятница
12:07
Садыр Жапаров: Победа над коррупцией — дело каждого гражданина Садыр Жапаров: Победа над коррупцией — дело каждого гра...
12:00
Выбираем наряд на Новый год. Советы от модельера и астролога
11:49
Садыр Жапаров: Экономика Кыргызстана выходит на новый уровень развития
11:46
Нурлан Шакиев предложил разделить Минобразования на несколько частей
11:33
Президент пригрозил правоохранителям увольнением за сокрытие семейного насилия