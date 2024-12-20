Запрет на использование нескольких видов растений инициирует Минприроды

Запрет на использование нескольких видов растений инициирует Министерство природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызстана.

Ведомство подготовило изменения в действующее постановление правительства, которым определен временный мораторий на пользование отдельными видами растительного мира.

«В настоящее время, несмотря на введенный мораторий на заготовку и сбор лекарственных трав, проблема охраны растительности в стране остается актуальной. Экспорт запрещенных видов растительного сырья, таких как редкие и исчезающие растения, не прекратился. Нарушители находят способы обходить действующие ограничения под предлогом разрешений на заготовку похожих видов растений, на которые запрет не распространяется. Это создает значительные угрозы для экосистемы, способствует незаконному вывозу природных ресурсов за пределы республики и усиливает риски утраты уникальных видов флоры», — пояснили разработчики.

Отмечается, что в рамках действующей нормативной базы не предусмотрены механизмы для конфискации орудий заготовки, оборудования для переработки и реализации запрещенных растений. На практике это означает, что наказание в виде штрафов, как правило, не является достаточным стимулом для прекращения противоправных действий.

«Существующие меры защиты растительности не являются достаточно жесткими и не обеспечивают должного контроля над заготовкой, переработкой и экспортом запрещенных видов растений. Чтобы предотвратить дальнейшее истощение природных ресурсов, необходимо усилить контроль на всех этапах — от заготовки до реализации и вывоза. Внесение изменений в постановление позволит распространить запрет не только на заготовку, но и на другие виды деятельности, такие как транспортировка, приобретение, сбыт и экспорт, а также включение новых видов растений в перечень тех, которые подлежат охране», — говорится в справке-обосновании.

По данным Минприроды, после введения запрета на пользование отдельными видами растительного мира случаи незаконной заготовки и экспорта редких видов растений продолжаются. Например, в 2024 году зафиксировано более 20 фактов вывоза за пределы КР и более 10 случаев за четыре месяца незаконной заготовки и хранения запрещенных видов растений, что приводит к снижению популяций редких и охраняемых видов в природной среде.

В перечень запрещенных для сбора и заготовки включены макротомия (Macrotomia DC), арнебия (Arnebia Forssk), ясенец (Dictamnus L), аконит (Aconitum L), лук афлатунский (Allium aflatunense B.Fedtsch), родиола (Rhodiola L), бессмертник самаркандский (Helichrysum maracandicum).