В городе Ош на месте бывшей психбольницы могут построить новое медучреждение

В Оше рассматривается возможность строительства нового медицинского учреждения на месте бывшей психиатрической больницы. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

По ее данным, глава города Женишбек Токторбаев во время утреннего рейда проверил территорию, которая более 10 лет заброшена, завалена мусором и частично разрушена.

По его словам, участок необходимо передать на баланс муниципалитета и использовать для возведения больницы или поликлиники, потому что в южной столице остро не хватает медицинских объектов.

Женишбек Токторбаев подчеркнул, что в черте города свободных площадей практически не осталось, поэтому этот участок имеет особое значение.

Кроме того, поручено проверить законность возведенных на территории бывшей больницы жилых домов.
