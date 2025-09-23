Россия просит ИКАО ослабить авиационные санкции

Россия просит Международную организацию гражданской авиации (ИКАО) ослабить авиационные санкции, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

По его данным, власти страны пытаются договориться с ИКАО о смягчении ограничений, особенно в отношении запасных частей, имеющих ключевое значение для безопасности полетов.

Фото иллюстративное

По информации агентства, Москва обратилась с запросом в ИКАО после того, как США сняли санкции с белорусского авиаперевозчика «Белавиа».

РФ заявила ИКАО, что ограничения противоречат международным правилам, говорится в сообщении.

«Незаконные принудительные меры нарушают право человека на свободу передвижения, независимо от национальности и гражданства. ИКАО обязана предпринять все практические шаги для предотвращения применения государствами политически предвзятых дискриминационных и принудительных мер в области международной гражданской авиации», — говорится в представленных российской стороной документах.

Москва также критикует закрытие воздушного пространства для российских авиакомпаний, приостановление действия сертификатов летной годности воздушных судов и запреты на техническое обслуживание и страхование самолетов.