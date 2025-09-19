Афиша Бишкека на выходные: рок, кино и детские шоу

Театры

20 сентября. Сатирическая комедия «Не может быть»

На сцене развернется калейдоскоп комичных ситуаций, заставляющих задуматься о жизни, любви и бесконечном поиске счастья. Каждое действие — это яркая кульминация, где артистам удается передать тончайшие нюансы человеческих переживаний.

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 19.00.

21 сентября. Спектакль «Эти свободные бабочки»

Это абсолютно бродвейская история о любви. Он сын известной писательницы, она взбалмошная, экстравагантная, мечтает о карьере актрисы в местном театре. На пути к счастливому финалу обоим предстоят искушения и испытания.

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 19.00.

20 сентября. Спектакль «R4SK0LN1K0V»

Спектакль, поставленный по мотивам романа Федора Достоевского «Преступление и наказание», — это дерзкое погружение в бездну человеческой души. Это первый спектакль, в котором режиссер Вячеслав Виттих будет играть на сцене.

Кыргызский академический драматический театр имени Токтоболота Абдумомунова, 19.00.

Выставки

20-21 сентября. Постоянные выставки музея

Музей представляет несколько постоянных выставок живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Посетить их можно в любой день, кроме понедельника.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

5-21 сентября. Выставка Догдурбека Кыдыралиева

Догдурбек Кыдыралиев занял значимое место и в изобразительном искусстве Кыргызстана. Его живописные работы соединяют мифопоэтику фольклора, национальные культурные коды и современную художественную рефлексию.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

12-29 сентября. Выставка Нурбека Жолбунова «Когда поет душа моя...»

На выставке презентуют произведения, выполненные в различных видах и жанрах изобразительного искусства, что позволяет говорить о многогранности таланта художника. В живописи мастер создает композиции, в которых авторский замысел передается с помощью символических образов, аллегорических мотивов и графических элементов.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

16 сентября — 5 октября. Фотовыставка «Прекрасный возраст»

Это важный и красивый проект, который стремится разрушить стереотипы и по-новому взглянуть на образ женщин старшего возраста в нашем обществе. Он через язык кино и фотографии хочет вернуть им видимость и пространство для самовыражения. Выставка напомнит всем нам, что зрелость — это не увядание, а время внутренней силы, свободы и нового расцвета.

Национальный исторический музей, 10.00-18.00.

Концерты, фестивали, выступления

20 сентября. Концерт группы «Кеңеш тобу»

Прозвучат всеми любимые хиты, а также будут исполняться новые произведения легендарной группы.

Арт-клуб «Повод», 19.00.

18-28 сентября. Второй театральный фестиваль «Место — Действие»

Вас ждут 13 спектаклей из Бишкека, Алматы и Ташкента, лекция, вечеринки и книжный маркет. Площадки самые разные: театр, действующий завод, ореховая роща, городские парки, загс, школа, музей и дом-мастерская художника. Программа

15-20 сентября. Фестиваль драматургии

На площадках музеев города пройдут мастер-классы, лекции режиссеров, выставки и показы мини-спектаклей. Финальное событие — фестиваль-променад 20 сентября в КНМИИ имени Гапара Айтиева: зрителей ждут показы мини-спектаклей, обсуждения, а также ярмарка локальных брендов. Программа и регистрация на странице мероприятия в Instagram.

16-23 сентября. X Международный театральный фестиваль малых форм IMPULSE

Фестиваль соберет высокопрофессиональных и талантливых деятелей драматического искусства из семи стран мира — Грузии, Израиля, Косово, России, Казахстана, Чехии и Кыргызстана. Программа

Бишкекский городской драматический театр имени Арсена Умуралиева.

20-21 сентября. Цирковое шоу

Представитель легендарной династии дрессировщиков Дан Запашный выступит с программой Большого международного цирка с участием артистов из России, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана.

Кыргызский государственный цирк имени Абубакира Изибаева, 16.00.

20 сентября. Рок-концерт «Осенний разгром»

Выступят лучшие группы Бишкека, а также гости из Ташкента.



«Перцы PUB», 21.00.

20-21 сентября. Киноклуб

20 сентября покажут фильмы «Облачный атлас» и «Сладкая жизнь», а 21 сентября— сериалы «Мастер и Маргарита» и «Шерлок». После каждого фильма — обсуждение.

Дом кино имени Чингиза Айтматова, 11.00, 14.30 (суббота), 16.30, 18.00 (воскресенье).

21 сентября. Киноужин

Атмосфера уюта, вкусный ужин и отличный фильм — каждое воскресенье. В этот раз покажут фильм «Под ветвями боярышника».

Freedom Hotel, 19.00.

Лекции, мастер-классы

20 сентября. Вечер настольных игр

Новичок ты или опытный стратег — неважно. Ведущие объяснят правила, подскажут по ходу и сделают все, чтобы вечер был ярким, веселым и незабываемым. В нашем арсенале — десятки классных игр. Регистрация на сайте ololo.go.

ololoPlanet, 18.30.

21 сентября. Мастер-класс

Осень — это время перемен и новых начинаний. Мы будем мягко настраивать работу мозга на гармоничный режим, открывать в себе силы и качества, которые поддержат именно вас. Регистрация по телефону 0551 266 144.

КЦ Dari, 16.00.

21 сентября. Вечер танго

Вечеринки открыты для всех. На них не обязательно танцевать — приходите послушать музыку, пообщаться и вкусно поесть.

Кафе «Винтаж» (проспект Чингиза Айтматова), 20.30.

Для детей

20 сентября. Мастер-класс «Картина из круп»

На мероприятии каждый ребенок сможет принять участие и создать свою креативную картину.

ТРЦ «Дордой-Плаза», 17.00.

20 сентября. Сказка «Как акуленок маму спас»

Это история о смелом и отважном акуленке, который, несмотря на свой юный возраст, готов на все ради своей мамы. Полная опасностей и неожиданных поворотов, эта сказка научит дружбе, смелости и тому, как важно помогать своим близким.

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 11.00, 13.00.

21 сентября. Сказка на подушках «Моя счастливая ферма» Жил-был фермер, и был у него трактор синий, а еще поле и грядки, да друзья меньшие — куры, утки, коровки да овечки. «Что же в этом необычного?» — спросите вы. А то, что на ферме всегда все шло гладко — куры сыты, грядки политы. Но вот приключилось такое, что на ферме поселились две вороны-помощницы, и все пошло не плану. Мы познакомим ваших детей с животными и их звуками, овощами и фруктами, привьем любовь к труду и расскажем о важности помогать друг другу.

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 11.00, 14.00.

21 сентября. Ш оу для детей

Любимые герои Человек Паук и Леди Баг устроят шоу мыльных пузырей, станцуют и не только.

ДТЦ «Таш-Рабат», 14.00.