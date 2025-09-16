Учителей нет, знаний нет: в школах Кыргызстана кадровый провал

В сентябре у детей Кыргызстана начались учебные будни. На дорогах теперь можно увидеть школьников с рюкзаками размером с ребенка, первоклашек, покупающих «Шоро», а также учеников постарше, увлеченно беседующих по дороге домой.

К сожалению, не все ребята идут в учебное заведение получать знания. Ученики школы № 56 уже две недели ходят на уроки и не видят смысла в обучении. Главная причина в том, что там отсутствуют преподаватели по самым значимым предметам: русскому языку и литературе, математике, географии, физике и биологии.

Напомним, несколько дней назад 24.kg писало, что в школе № 56 ученики 6-х классов остались без учителей четырех базовых предметов в самом начале учебного года, а именно биологии, русского языка и литературы, истории и географии. Дети учились по два-три урока в день.

Мэрия Бишкека тогда заверила, что, по информации департамента образования, на вакантные часы по предметам набрали педагогов, которые ведут уроки по расписанию.

Через пару дней в 24.kg обратились родители с 5-го по 11-й класс, которые опровергли данную информацию и рассказали о ситуации с нехваткой преподавателей в каждом классе.

Они отметили, что у одних классов есть уроки математики, а у других нет, то же самое с географией, физикой и русским.

«Вместо полноценного расписания дети получают по два урока в день, причем занятия нередко начинаются не с первого урока. Ситуация складывается так, что время, которое должно быть отведено на обучение, фактически теряется. Мы крайне обеспокоены тем, что образование наших детей оказывается под угрозой», — сообщили родители.

В 10-х классах ведут только восемь предметов. Если у 10 «Б» есть геометрия и алгебра, то у 10 «В» их уже нет. Каждый день у старшеклассников по два-четыре урока.

В 11-х классах нет физики, русского языка и литературы. В 7-м классе второй год нет географии. Уроки физической культуры есть, только начиная с 9-го класса.

Фото родителей учеников школы № 56 . Расписание 10-х классов

Кроме того, в расписании у школьников кыргызский язык, но на деле преподаватели вынуждены обучать несколько классов параллельно. В некоторых классах уроки кыргызского и английского стоят в одно время, одна половина класса учит английский, другая — кыргызский.

«На данный момент у нас стоит острая проблема нехватки учителей по математике. За две недели ни разу ее не было. Сегодня первый раз поставили русский язык. По кыргызскому один педагог на два класса, дети не учат предмет, а просто переписывают все с книги. Со словами «не хотим протирать штаны» они отказываются ходить в школу», — прокомментировали родители учеников 5-х классов.

Нехватка учителей в школе № 56 коснулась всех учеников с 5-го по 11-й класс. Но проблема не только в данном учреждении, но и в других школах Кыргызстана.

Маленькая зарплата, переполненные классы с учениками, тяжелый график и переработки — причины отсутствия желания получать данную профессию у молодежи.

Сегодня многие преподаватели уходят в частные школы, где стоимость обучения в 10 раз выше, чем в государственных. Родители интересуются, как на зарплату врачей, учителей и офисных работников позволить оплачивать контракты в $5-6 тысяч?

Стоит отметить, что в частных школах даже с такой высокой стоимостью обучения уже нет мест.

На вопрос родителей, как будет решаться проблема с нехваткой учителей, власти ответили, что к работе будут привлекать студентов последних курсов педагогических факультетов высших и средних профессиональных учебных заведений. Об этом на заседании постоянной комиссии городского кенеша по социальным вопросам сообщила начальник департамента образования Рахат Мусаева.

По ее словам, над решением проблемы нехватки кадров работа ведется совместно с Министерством просвещения. В рамках дуального обучения в течение года студенты будут продолжать учиться и работать в школе.

В регионах ситуация не лучше. В одной из школ Баткена учительница преподавала урок одновременно двум классам, сидя у порога.

По данным заместителя министра просвещения Надиры Джусупбековой, в Кыргызстане не хватает 947 педагогов.

Для привлечения студентов в профессию учителя стране требуются серьезные реформы. Не каждый захочет за 25 тысяч сомов в месяц обучать по 50-60 детей в одном классе. О качестве такого образования не стоит и упоминать.