Общество

Подготовку педагогических кадров обсудили в Минпросвещения с Эдилем Байсаловым

В Министерстве просвещения состоялось совещание по подготовке педагогических кадров и повышению их квалификации.

По данным пресс-службы ведомства, в нем приняли участие заместитель председателя кабмина Эдиль Байсалов, министр просвещения Догдуркуль Кендирбаева, министр науки, высшего образования и инноваций Гульзат Исаматова, а также ректоры и представители педагогических высших учебных заведений.

Минпросвещения
Фото Минпросвещения
На совещании обсудили вопросы подготовки педагогических кадров и повышения их квалификации, организации обучающих мероприятий по недавно принятым государственным и предметным стандартам, а также усиления педагогического и методического сопровождения.

Кроме того, рассмотрены вопросы привлечения международных менторов и тренеров, оказания государственной поддержки студентам, обучающимся по педагогическим специальностям, а также подготовки англоязычных учителей по STEM-направлениям.

Дефицит педагогов в Кыргызстане: школы пустеют, родители ищут репетиторов

Эдиль Байсалов отметил, что учитель является ключевым звеном системы образования, и подчеркнул — подготовка педагогических кадров и их профессиональное развитие должны стать одним из приоритетных направлений государственной политики. Он обратил внимание на важность скоординированной и системной работы всех заинтересованных сторон в этой сфере.

В свою очередь Догдуркуль Кендирбаева добавила, что педагогические университеты должны выступать в роли основных флагманов изменений в системе подготовки учителей.

Ранее сообщалось, что в школах Кыргызстана, по данным Минпросвещения на декабрь 2025 года, не хватало 761 педагога. Чаще всего это учителя математики, музыки, русского языка и литературы, физики, истории, химии и географии.
