Подготовку педагогических кадров обсудили в Минпросвещения с Эдилем Байсаловым

В Министерстве просвещения состоялось совещание по подготовке педагогических кадров и повышению их квалификации.
По данным пресс-службы ведомства, в нем приняли участие заместитель председателя кабмина Эдиль Байсалов, министр просвещения Догдуркуль Кендирбаева, министр науки, высшего образования и инноваций Гульзат Исаматова, а также ректоры и представители педагогических высших учебных заведений.
Кроме того, рассмотрены вопросы привлечения международных менторов и тренеров, оказания государственной поддержки студентам, обучающимся по педагогическим специальностям, а также подготовки англоязычных учителей по STEM-направлениям.
Эдиль Байсалов отметил, что учитель является ключевым звеном системы образования, и подчеркнул — подготовка педагогических кадров и их профессиональное развитие должны стать одним из приоритетных направлений государственной политики. Он обратил внимание на важность скоординированной и системной работы всех заинтересованных сторон в этой сфере.
В свою очередь Догдуркуль Кендирбаева добавила, что педагогические университеты должны выступать в роли основных флагманов изменений в системе подготовки учителей.
Ранее сообщалось, что в школах Кыргызстана, по данным Минпросвещения на декабрь 2025 года, не хватало 761 педагога. Чаще всего это учителя математики, музыки, русского языка и литературы, физики, истории, химии и географии.