В Бишкеке в школе № 56 уроки идут по расписанию, заверяет мэрия

В мэрии Бишкека прокомментировали жалобу одного из читателей 24.kg о том, что в школе № 56 ученики 6-х классов остались без преподавателей четырех базовых предметов в самом начале учебного года.

«По информации департамента образования на вакантные часы по предметам русский язык и литература, история, география, биология набраны учителя, которые теперь ведут уроки согласно расписанию», — сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Ранее сообщалось, что в Бишкеке школы с кыргызским языком обучения обеспечены учителями на 100 процентов, не хватает кадров только в образовательных организациях с русским языком обучения. В прошлом году в столичных школах было 300 вакантных мест.

