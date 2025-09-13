12:37
В Кыргызстане повышать зарплату учителям начнут с апреля 2026 года

Повышать зарплату учителям начнут с апреля 2026 года. Об этом стало известно на заседании постоянной комиссии Бишкекского городского кенеша по социальным вопросам.

По словам депутата Элизаветы Алымбаевой, это острейший вопрос на сегодня — нагрузка у педагогов высокая, а зарплата маленькая.

«В классах по 50 учеников, за 45 минут урока даже по минуте каждому ребенку внимания не хватит. Учителя держат связь с детьми и после школы, по вечерам звонят, если что-то не понятно. Конечно, им очень трудно. В школе остались одни фанаты. Надо зарплату поднять, чтобы привлечь кадры. Техперсонал (технички, дворники) за 5-6 тысяч сомов тоже не хотят работать. С какого числа ожидается повышение зарплаты и на сколько процентов?» — поинтересовалась нардеп.

Начальник столичного департамента образования Рахат Мусаева со ссылкой на Министерство просвещения отметила, что повышение ожидается в два этапа, первый — в апреле 2026 года.

Читайте по теме
Максимум 72 тысячи сомов. От чего зависит зарплата школьного учителя в КР

«Точной информации о том, насколько процентов повысят зарплату, пока нет, но министр обещает, что ощутимо. Зарплата младшего техперсонала повышена на 20 процентов в мае, в августе провели перерасчет. Министр сказала, что будет еще повышение зарплат, это во всех отраслях, не только в образовании», — добавила она.

По данным Рахат Мусаевой, средняя зарплата учителя сегодня составляет около 25 тысяч сомов, но зависит от стажа и нагрузки.

«Один раз хорошо подняли зарплату, учителя обрадовались, а потом им сократили часы. Поэтому и не хотят многие работать. Мы должны требовать», — заметила Элизавета Алымбаева.

По данным Минпросвещения, минимальная заработная плата учителя по Кыргызстану составляет 12 тысяч сомов, максимальная — 72 тысячи.
