Общество

Нехватка учителей. В Бишкеке к работе в школах привлекают студентов

В Бишкеке к работе в школах привлекают студентов. Об этом на заседании постоянной комиссии городского кенеша по социальным вопросам сообщила начальник департамента образования Рахат Мусаева.

По ее словам, над решением проблемы нехватки кадров работа ведется совместно с Министерством просвещения.

«Ведомство спустило письмо о привлечении к работе в школах студентов последних курсов педагогических факультетов высших и средних профессиональных учебных заведений. В рамках дуального обучения в течение года они будут продолжать учиться и работать в школе. Буквально в начале недели дали такое поручение, работа по привлечению студентов в школы уже началась. Надеемся, это позволит закрыть большинство вакансий», — сказала Рахат Мусаева.

Она отметила, что студенты будут получать зарплату.

Депутат Эркинбек Салымбеков предложил увеличить срок отработки для студентов-бюджетников. «Они учатся четыре года на бюджете, получают стипендию, пусть и работают четыре года, а не год. Выпускники контрактных отделений могут и не согласиться работать на зарплату 20-25 тысяч сомов», — заметил он.

Отметим, что с начала учебного года родители сообщают о нехватке учителей и жалуются, что уроки не ведутся.
