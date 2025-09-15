11:45
USD 87.45
EUR 102.47
RUB 1.03
Общество

Минздрав планирует дать финансовую автономию государственным больницам

Государственные больницы Кыргызстана могут получить финансовую автономию. Об этом заявил министр здравоохранения Эркин Чечейбаев на заседании комитета Жогорку Кенеша по социальной политике при обсуждении поправок в Закон «О медицинском страховании граждан».

По его словам, в настоящее время в государственных больницах оказывают платные услуги согласно прейскуранту, одобренному Антимонопольной службой.

«Доходы направляют на оборудование, реагенты, расходные материалы. По итогам 2024 года собрано 1 миллиард 106 миллионов сомов. Этих денег ни на что не хватает. За десять лет эти цены не поднимались. Антимонопольная служба не следит за частными клиниками, а за государственными следит, говорит, что устанавливать стоимость можно только согласно расходам. Сейчас есть анализы по 100-150 сомов. На что этого хватит?» — спросил чиновник.

По его словам, рассматривается возможность дать государственным клиникам финансовую автономию, чтобы они могли оказывать платные услуги, не входящие в пакет государственных гарантий.

Также в ходе заседания озвучено, что в настоящее время медицинским страхованием охвачено 74,2 процента, по итогам прошлого года собрано порядка 8 миллиардов сомов. Эркин Чечейбаев добавил, что программа медицинского страхования также много лет не пересматривалась.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/343515/
просмотров: 248
Версия для печати
Материалы по теме
В ЦСМ требуют деньги за гарантированные услуги? Звоните в ФОМС
Система отличная, но взносов мало. Глава Минздрава КР о медстраховании
В Кыргызстане выросла реализация полисов обязательного медстрахования
Полис обязательного медстрахования. Зачем и кому его надо покупать
Минздрав предлагает увеличить страховые взносы и перечислять часть суммы в ФОМС
Сбой в системе Соцфонда. Не определяется статус застрахованности льготников
В ФОМС процветает коррупция — депутат
В Кыргызстане из 39 тысяч иностранных студентов застрахованы 7 тысяч — ФОМС
Кыргызстанцы будут больше платить за полис обязательного медстрахования
В каком случае приостанавливается медицинская страховка, рассказали в ФОМС
Популярные новости
Землетрясения, качество домов и&nbsp;Иссык-Атинский разлом. Чего стоит опасаться Землетрясения, качество домов и Иссык-Атинский разлом. Чего стоит опасаться
В&nbsp;Кыргызстане ночью произошло землетрясение, которое не&nbsp;ощущалось В Кыргызстане ночью произошло землетрясение, которое не ощущалось
В&nbsp;Бишкеке ожидаются дожди с&nbsp;грозами. Прогноз погоды на&nbsp;15-17 сентября В Бишкеке ожидаются дожди с грозами. Прогноз погоды на 15-17 сентября
Штормовое предупреждение: ожидается резкое понижение температуры воздуха Штормовое предупреждение: ожидается резкое понижение температуры воздуха
Бизнес
Globus и&nbsp;Bereke Books выпустили уникальную книгу &laquo;Алиппе&raquo; для самых маленьких Globus и Bereke Books выпустили уникальную книгу «Алиппе» для самых маленьких
&laquo;Айыл Банк&raquo; стал главным проводником лизинга в&nbsp;Кыргызстане «Айыл Банк» стал главным проводником лизинга в Кыргызстане
Bushido трейдер-симулятор: отзывы и&nbsp;разбор мнений в&nbsp;Telegram-каналах о&nbsp;&laquo;Бушидо&raquo; Bushido трейдер-симулятор: отзывы и разбор мнений в Telegram-каналах о «Бушидо»
Отличная новость для предпринимателей: MKassa продлевает акцию &laquo;Ноль на&nbsp;миллион&raquo; Отличная новость для предпринимателей: MKassa продлевает акцию «Ноль на миллион»
15 сентября, понедельник
11:45
На южном берегу Иссык-Куля построили новый железнодорожный переезд под трассой На южном берегу Иссык-Куля построили новый железнодорож...
11:29
Почти 350 пьяных водителей поймали в Кыргызстане за неделю
11:19
Прикрываясь именем Ташиева. В Кыргызстане задержали бывшего сотрудника ГКНБ
11:15
«Интервидение». Российский продюсер Максим Фадеев будет болеть за Кыргызстан
11:11
Минздрав планирует дать финансовую автономию государственным больницам