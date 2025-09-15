Минздрав планирует дать финансовую автономию государственным больницам

Государственные больницы Кыргызстана могут получить финансовую автономию. Об этом заявил министр здравоохранения Эркин Чечейбаев на заседании комитета Жогорку Кенеша по социальной политике при обсуждении поправок в Закон «О медицинском страховании граждан».

По его словам, в настоящее время в государственных больницах оказывают платные услуги согласно прейскуранту, одобренному Антимонопольной службой.

«Доходы направляют на оборудование, реагенты, расходные материалы. По итогам 2024 года собрано 1 миллиард 106 миллионов сомов. Этих денег ни на что не хватает. За десять лет эти цены не поднимались. Антимонопольная служба не следит за частными клиниками, а за государственными следит, говорит, что устанавливать стоимость можно только согласно расходам. Сейчас есть анализы по 100-150 сомов. На что этого хватит?» — спросил чиновник.

По его словам, рассматривается возможность дать государственным клиникам финансовую автономию, чтобы они могли оказывать платные услуги, не входящие в пакет государственных гарантий.

Также в ходе заседания озвучено, что в настоящее время медицинским страхованием охвачено 74,2 процента, по итогам прошлого года собрано порядка 8 миллиардов сомов. Эркин Чечейбаев добавил, что программа медицинского страхования также много лет не пересматривалась.