В Кыргызстане выросла реализация полисов обязательного медстрахования

С каждым годом все больше граждан Кыргызстана получают доступ к качественной медицинской помощи благодаря системе обязательного медицинского страхования (ОМС). Об этом со ссылкой на ФОМС сообщает пресс-центр Министерства здравоохранения.
По его данным, с 2021 по 2024 год реализация полисов ОМС выросла в 44 раза — с 3,4 тысячи до более чем 151 тысячи; объем поступлений за этот период увеличился с 6,6 миллиона сомов до почти 475 миллионов.
Отмечается, что такой рост стал возможен благодаря изменениям в законодательстве. В 2023-м президент подписал поправки в Закон «Об обязательном медицинском страховании граждан в Кыргызской Республике». Расширен список тех, кто подлежит обязательному страхованию.
Теперь полис ОМС обязателен для:
- всех граждан КР;
- граждан ЕАЭС и их семей;
- иностранных лиц, а также иностранных студентов;
- лиц без гражданства, кайрылманов, беженцев и лиц, ищущих убежище в КР.