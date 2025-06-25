10:21
USD 87.45
EUR 99.56
RUB 1.10
Общество

В Кыргызстане выросла реализация полисов обязательного медстрахования

С каждым годом все больше граждан Кыргызстана получают доступ к качественной медицинской помощи благодаря системе обязательного медицинского страхования (ОМС). Об этом со ссылкой на ФОМС сообщает пресс-центр Министерства здравоохранения.

По его данным, с 2021 по 2024 год реализация полисов ОМС выросла в 44 раза — с 3,4 тысячи до более чем 151 тысячи; объем поступлений за этот период увеличился с 6,6 миллиона сомов до почти 475 миллионов.

Отмечается, что такой рост стал возможен благодаря изменениям в законодательстве. В 2023-м президент подписал поправки в Закон «Об обязательном медицинском страховании граждан в Кыргызской Республике». Расширен список тех, кто подлежит обязательному страхованию.

Теперь полис ОМС обязателен для:

  • всех граждан КР;
  • граждан ЕАЭС и их семей;
  • иностранных лиц, а также иностранных студентов; 
  • лиц без гражданства, кайрылманов, беженцев и лиц, ищущих убежище в КР.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/334022/
просмотров: 141
Версия для печати
Материалы по теме
Полис обязательного медстрахования. Зачем и кому его надо покупать
Минздрав предлагает увеличить страховые взносы и перечислять часть суммы в ФОМС
Сбой в системе Соцфонда. Не определяется статус застрахованности льготников
В ФОМС процветает коррупция — депутат
В Кыргызстане из 39 тысяч иностранных студентов застрахованы 7 тысяч — ФОМС
Кыргызстанцы будут больше платить за полис обязательного медстрахования
В каком случае приостанавливается медицинская страховка, рассказали в ФОМС
Более 77 тысяч кыргызстанцев приобрели полис ОМС
В ФОМС напомнили, сколько оплачивает пациент при госпитализации
Сэкономить на госпитализации, или Что нужно знать о полисе медстрахования
Популярные новости
Где поплавать. Все крытые бассейны Бишкека на&nbsp;одной карте Где поплавать. Все крытые бассейны Бишкека на одной карте
Полис обязательного медстрахования. Зачем и&nbsp;кому его надо покупать Полис обязательного медстрахования. Зачем и кому его надо покупать
В&nbsp;ООН просят власти Кыргызстана не&nbsp;отказываться от&nbsp;троллейбусов в&nbsp;Бишкеке В ООН просят власти Кыргызстана не отказываться от троллейбусов в Бишкеке
Находка посреди Иссык-Куля возмутила экипаж судна Находка посреди Иссык-Куля возмутила экипаж судна
Бизнес
KICB привлек 1,3 миллиарда сомов от&nbsp;IFC через облигации устойчивого развития KICB привлек 1,3 миллиарда сомов от IFC через облигации устойчивого развития
Расписание FIFA CLUB WORLD&nbsp;CUP 2025&nbsp;&mdash; легендарные матчи только в&nbsp;O!TV Расписание FIFA CLUB WORLD CUP 2025 — легендарные матчи только в O!TV
Выгодное решение для накоплений: пополняемый депозит под 14,55 процента в&nbsp;MBANK Выгодное решение для накоплений: пополняемый депозит под 14,55 процента в MBANK
KOICA провела тренинг по&nbsp;безопасности и&nbsp;оценку деятельности волонтеров WFK KOICA провела тренинг по безопасности и оценку деятельности волонтеров WFK
25 июня, среда
10:17
Поисковики Кыргызстана и РФ проведут работу по увековечиванию памяти солдат ВОВ Поисковики Кыргызстана и РФ проведут работу по увековеч...
10:08
В Кыргызстане выросла реализация полисов обязательного медстрахования
10:06
Можно за 50 тысяч. После критики Ташиева участок в Чолпон-Ате облагородили
10:03
Юрист: Ликвидация НЦПП может ослабить контроль в закрытых учреждениях
10:00
Примеры и антигерои. Как пансионаты на Иссык-Куле очищают нечистоты