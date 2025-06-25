В Кыргызстане выросла реализация полисов обязательного медстрахования

С каждым годом все больше граждан Кыргызстана получают доступ к качественной медицинской помощи благодаря системе обязательного медицинского страхования (ОМС). Об этом со ссылкой на ФОМС сообщает пресс-центр Министерства здравоохранения.

По его данным, с 2021 по 2024 год реализация полисов ОМС выросла в 44 раза — с 3,4 тысячи до более чем 151 тысячи; объем поступлений за этот период увеличился с 6,6 миллиона сомов до почти 475 миллионов.

Отмечается, что такой рост стал возможен благодаря изменениям в законодательстве. В 2023-м президент подписал поправки в Закон «Об обязательном медицинском страховании граждан в Кыргызской Республике». Расширен список тех, кто подлежит обязательному страхованию.

Теперь полис ОМС обязателен для: