Полис обязательного медстрахования. Зачем и кому его надо покупать

Кыргызстанцы могут значительно сэкономить на лечении, если будут застрахованы. Без ОМС, например, придется оплачивать полную стоимость госпитализации в государственные больницы, отдельные услуги в центрах семейной медицины.

Кому надо приобретать страховой полис и что он дает, 24.kg узнало в ФОМС.

Полис покупать должны все? Нет, есть категории граждан, которые считаются застрахованными, им не надо приобретать полис: работающие граждане, за которых поступают взносы на обязательное медицинское страхование;

члены крестьянского (фермерского) хозяйства, уплачивающие взносы по обязательному медицинскому страхованию;

пенсионеры до 70 лет;

дети от 6 до 16 лет (учащиеся общеобразовательных организаций, медресе — до окончания ими обучения, но не старше 18 лет);

официально зарегистрированные безработные в органах государственной службы занятости населения;

студенты средних и высших учебных заведений очной формы обучения до 21 года;

военнослужащие;

лица, получающие ежемесячные социальные пособия;

лица, имеющие полис обязательного медицинского страхования, в том числе самостоятельно уплачивающие взносы по ОМС.

Кто должен покупать полис ОМС? Полис обязателен для определенных категорий граждан: работники отдельных организаций, которые платят налоги, но не делают отчислений на ОМС;

незарегистрированные безработные;

лица без гражданства и иностранцы, временно проживающие в стране, в том числе иностранные студенты.

Что гарантирует ОМС: право на бесплатный базовый пакет медуслуг;

право на бесплатный дополнительный пакет лабораторно-диагностических исследований;

доступ к льготным лекарствам со скидкой до 50 процентов;

уменьшается сумма сооплаты при госпитализации. Не застрахованный, но приписанный к ЦСМ может рассчитывать на прием и консультацию врача, а также на бесплатные 12 базовых исследований: общие анализы крови и мочи;

ЭКГ;

микроскопия мокроты, уретрального, вагинального мазков;

определение сахара в крови и моче, холестерина в крови, гликогемоглобина для пациентов с диабетом один раз в год;

измерение остроты зрения детям до 18 лет;

анализ мочи на бактериурию у женщин в первом триместре беременности. За остальные услуги придется платить по прейскуранту. Кроме того, в случае отсутствия страховки пациенты оплачивают максимальную сумму сооплаты при госпитализации в стационары — от 8 тысяч 400 до 14 тысяч 310 сомов. При наличии страховки или полиса ОМС в зависимости от профиля отделения (терапия или хирургия) больницы люди оплачивают от 840 сомов до 1 тысячи 90 сомов, а в национальных центрах — от 1 тысячи 160 до 1 тысячи 510 сомов (средняя сумма сооплаты).

Как проверить, есть ли у вас медицинская страховка: обратившись в Центр семейной медицины;

через портал «Тундук»;

на сайте Фонда ОМС, введя свой ПИН (14-значный номер паспорта);

позвонив на круглосуточную горячую линию ФОМС по короткому номеру 113;

в мобильных приложениях «ФОМС», «Тундук» и MBANK.

Как можно приобрести полис ОМС? Оплатить страховку можно через терминалы, оператора связи Mega, портал государственных услуг или лично в территориальном управлении ФОМС. При оплате в банке необходимо указывать точные сведения гражданина (ФИО, ПИН), на которого оформляют полис ОМС. Иногда в базу данных фонда поступает оплата нескольких полисов, но оформленных на одного человека. Некоторые граждане оплачивают за всех членов семьи, используя свой паспорт. Так неправильно, надо указывать сведения того человека, для кого приобретают ОМС. При оплате через платежные терминалы используется ПИН гражданина, что исключает подобные недоразумения. Лишняя сумма, превышающая стоимость полиса, возвращается плательщику в виде единиц на его мобильную связь.

Полис начинает действовать сразу? Полноценное действие полиса ОМС начинается через пять дней после его оплаты. Это значит, что статус застрахованности будет учитываться на момент обращения граждан за медицинской помощью. Например, если нет полиса и не удалось оплатить его за пять дней до госпитализации, пациент оплатит максимальную сумму сооплаты.

Сколько стоит полис? Его стоимость меняется ежегодно. Она рассчитывается исходя от прожиточного минимума для социально-демографической группы, сложившейся в КР за предыдущий календарный год, определяемый Национальным статистическим комитетом не позднее 15 января. В 2024-м кыргызстанцы и трудящиеся из государств Евразийского экономического союза, законно находящиеся и на законном основании работающие в Кыргызстане, беженцы, лица, ищущие убежище в КР, и кайрылманы заплатят 1 тысячу 840 сомов за год. Иностранцы и лица без гражданства за полгода должны оплатить 5 тысяч 955 сомов, за год — 11 тысяч 910 сомов. Такой же цена будет и для иностранных студентов. Они могут приобрести полис на 12 календарных месяцев.

На полгода можно взять полис? Кыргызстанцам нельзя. Такая возможность есть только у иностранцев.

В каком случае приостанавливается статус застрахованности? Медицинское страхование для граждан, за которых вносил плату работодатель, действует еще три месяца после прекращения выплат с момента последнего внесения страховых взносов. Гражданин считается незастрахованным только в том случае, если по истечении указанного срока перестали поступать в отношении него выплаты в Социальный фонд.