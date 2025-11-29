Президент России ужесточил условия получения трудовыми мигрантами полиса ОМС

Президент России Владимир Путин ужесточил условия получения мигрантами полиса обязательного медицинского страхования. Документ размещен на сайте опубликования правовых актов.

Минимальный страховой стаж для получения полиса ОМС трудовыми мигрантами в РФ теперь увеличен с трех до пяти лет. Нововведения затронут всех, кроме высококвалифицированных специалистов.

С 1 января 2027 года вступит в силу порядок утверждения нормативов расходов и их согласования для территориальных фондов ОМС, включая случаи реализации ими функций страховых медицинских организаций, если последние отсутствуют в реестре на территории субъекта России.

В договоры по финансовому обеспечению ОМС по решению комиссии могут добавлять дополнительные показатели оценки деятельности страховщиков, если они не предусмотрены типовой формой документа.