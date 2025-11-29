15:18
USD 87.45
EUR 101.17
RUB 1.12
Власть

Президент России ужесточил условия получения трудовыми мигрантами полиса ОМС

Президент России Владимир Путин ужесточил условия получения мигрантами полиса обязательного медицинского страхования. Документ размещен на сайте опубликования правовых актов.

Минимальный страховой стаж для получения полиса ОМС трудовыми мигрантами в РФ теперь увеличен с трех до пяти лет. Нововведения затронут всех, кроме высококвалифицированных специалистов.

С 1 января 2027 года вступит в силу порядок утверждения нормативов расходов и их согласования для территориальных фондов ОМС, включая случаи реализации ими функций страховых медицинских организаций, если последние отсутствуют в реестре на территории субъекта России.

В договоры по финансовому обеспечению ОМС по решению комиссии могут добавлять дополнительные показатели оценки деятельности страховщиков, если они не предусмотрены типовой формой документа.
Ссылка: https://24.kg/vlast/352741/
просмотров: 354
Версия для печати
Материалы по теме
В России предлагают перейти к организованному набору трудовых мигрантов
Москва упростит условия для мигрантов из КР: Дмитрий Песков озвучил детали
Мигрантам больше не будут дарить деньги за рождение ребенка в Югре
В России ужесточили правила получения полисов ОМС для трудовых мигрантов
В Иркутске незаконно легализовали более 1 тысячи 500 граждан из Центральной Азии
Операция «Нелегал-2025»: из России выдворят более 19 тысяч нарушителей закона
Кыргызстанца арестовали в России за двойное нарушение запрета на въезд
Число въехавших в Россию мигрантов сократилось на 1 миллион
В Хабаровске кыргызстанец, управляя иномаркой, столкнулся с полицейским УАЗ
Жители Подмосковья пожаловались на мигрантов, играющих в кок бору
Популярные новости
Москва упростит условия для мигрантов из&nbsp;КР: Дмитрий Песков озвучил детали Москва упростит условия для мигрантов из КР: Дмитрий Песков озвучил детали
Глава ГКНБ прокомментировал скандальные задержания граждан КНР в&nbsp;Кыргызстане Глава ГКНБ прокомментировал скандальные задержания граждан КНР в Кыргызстане
Президент России Владимир Путин с&nbsp;госвизитом прибыл в&nbsp;Бишкек Президент России Владимир Путин с госвизитом прибыл в Бишкек
Садыр Жапаров вводит новую должность для усиления борьбы с&nbsp;коррупцией в&nbsp;КР Садыр Жапаров вводит новую должность для усиления борьбы с коррупцией в КР
Бизнес
В&nbsp;O!Store большая распродажа аксессуаров&nbsp;&mdash; только три дня В O!Store большая распродажа аксессуаров — только три дня
Школьники из&nbsp;КР могут принять участие в&nbsp;олимпиаде по&nbsp;промышленной разработке Школьники из КР могут принять участие в олимпиаде по промышленной разработке
Связь, которая объединяет: Beeline развивает сеть по&nbsp;всему Кыргызстану Связь, которая объединяет: Beeline развивает сеть по всему Кыргызстану
&laquo;Зеленая пятница&raquo; в&nbsp;MMarket: бесплатная доставка, скидки и&nbsp;розыгрыш квартиры «Зеленая пятница» в MMarket: бесплатная доставка, скидки и розыгрыш квартиры
29 ноября, суббота
15:01
Глава кабмина отправил посылки из Берлина в один из детских домов Бишкека Глава кабмина отправил посылки из Берлина в один из дет...
14:41
Экс-глава офиса президента Украины Андрей Ермак отправляется на фронт
14:20
Президент России ужесточил условия получения трудовыми мигрантами полиса ОМС
14:14
Выборы в ЖК. ЦИК напомнила правила голосования: один избиратель — одна галочка
14:00
Продуктовая корзина Бишкека на 29 ноября. Как изменились цены за неделю