В ЦСМ требуют деньги за гарантированные услуги? Звоните в ФОМС

В Фонде обязательного медицинского страхования рассказали 24.kg, что делать пациенту, если в центре семейной медицины (ЦСМ) требуют оплату за услуги, входящие в гарантированный пакет.

По данным ведомства, в таких случаях в первую очередь следует обратиться к руководителю медицинской организации для решения проблемы на месте.

Как правило, обоснованные требования пациентов решают в большинстве случаев.

Можно также обратиться в круглосуточную службу 113 — звонки бесплатные с любого оператора связи.

Это горячая линия ФОМС, куда можно обратиться для получения информации о предоставляемых медуслугах в рамках Программы госгарантий или оперативного решения конфликтов по нарушению прав пациентов при получении медико-санитарной помощи.

«Однако необходимо понимать, что входит в так называемый гарантированный пакет, — подчеркнули в ФОМС. — Для этого гражданин должен быть приписан к ЦСМ по месту жительства или по выбору, быть застрахованным по ОМС либо принадлежать к одной из 36 социальных категорий, определенных в программе госгарантий».

Например, приписка к ЦСМ без страхового статуса дает право только на базовый пакет: прием врача, 12 базовых анализов, проведение инъекций без предоставления лекарств, вакцинация по национальному календарю прививок, услуги профилактики.

Приписка к ЦСМ и страховой статус дает право помимо базового на дополнительный пакет, включающий еще 42 исследования (40 бесплатных и два с 50-процентной оплатой по прейскуранту), 50-процентную льготу для дневного стационара и физиотерапии на первичном уровне.

Кроме того, страховой случай дает право при госпитализации по направлению семейного врача на внесение сооплаты среднего уровня и льготные лекарства.

В ФОМС отметили, что специалисты ведомства проводят комплексную оценку организаций здравоохранения на первичном уровне и стационаров по индикаторам оценочной карты, включающей в том числе опрос пациентов на удовлетворенность качеством полученной медпомощи.