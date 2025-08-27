В ЦСМ требуют деньги за гарантированные услуги? Звоните в ФОМС

В Фонде обязательного медицинского страхования рассказали 24.kg, что делать пациенту, если в центре семейной медицины (ЦСМ) требуют оплату за услуги, входящие в гарантированный пакет.
По данным ведомства, в таких случаях в первую очередь следует обратиться к руководителю медицинской организации для решения проблемы на месте.
Как правило, обоснованные требования пациентов решают в большинстве случаев.
Это горячая линия ФОМС, куда можно обратиться для получения информации о предоставляемых медуслугах в рамках Программы госгарантий или оперативного решения конфликтов по нарушению прав пациентов при получении медико-санитарной помощи.
«Однако необходимо понимать, что входит в так называемый гарантированный пакет, — подчеркнули в ФОМС. — Для этого гражданин должен быть приписан к ЦСМ по месту жительства или по выбору, быть застрахованным по ОМС либо принадлежать к одной из 36 социальных категорий, определенных в программе госгарантий».
Приписка к ЦСМ и страховой статус дает право помимо базового на дополнительный пакет, включающий еще 42 исследования (40 бесплатных и два с 50-процентной оплатой по прейскуранту), 50-процентную льготу для дневного стационара и физиотерапии на первичном уровне.
Кроме того, страховой случай дает право при госпитализации по направлению семейного врача на внесение сооплаты среднего уровня и льготные лекарства.
В ФОМС отметили, что специалисты ведомства проводят комплексную оценку организаций здравоохранения на первичном уровне и стационаров по индикаторам оценочной карты, включающей в том числе опрос пациентов на удовлетворенность качеством полученной медпомощи.