13:56
USD 87.35
EUR 101.48
RUB 1.08
Общество

В ЦСМ требуют деньги за гарантированные услуги? Звоните в ФОМС

В Фонде обязательного медицинского страхования рассказали 24.kg, что делать пациенту, если в центре семейной медицины (ЦСМ) требуют оплату за услуги, входящие в гарантированный пакет.

По данным ведомства, в таких случаях в первую очередь следует обратиться к руководителю медицинской организации для решения проблемы на месте.

Как правило, обоснованные требования пациентов решают в большинстве случаев.

Можно также обратиться в круглосуточную службу 113 — звонки бесплатные с любого оператора связи.

Это горячая линия ФОМС, куда можно обратиться для получения информации о предоставляемых медуслугах в рамках Программы госгарантий или оперативного решения конфликтов по нарушению прав пациентов при получении медико-санитарной помощи.

«Однако необходимо понимать, что входит в так называемый гарантированный пакет, — подчеркнули в ФОМС. — Для этого гражданин должен быть приписан к ЦСМ по месту жительства или по выбору, быть застрахованным по ОМС либо принадлежать к одной из 36 социальных категорий, определенных в программе госгарантий».

Например, приписка к ЦСМ без страхового статуса дает право только на базовый пакет: прием врача, 12 базовых анализов, проведение инъекций без предоставления лекарств, вакцинация по национальному календарю прививок, услуги профилактики.

Приписка к ЦСМ и страховой статус дает право помимо базового на дополнительный пакет, включающий еще 42 исследования (40 бесплатных и два с 50-процентной оплатой по прейскуранту), 50-процентную льготу для дневного стационара и физиотерапии на первичном уровне.

Кроме того, страховой случай дает право при госпитализации по направлению семейного врача на внесение сооплаты среднего уровня и льготные лекарства.

В ФОМС отметили, что специалисты ведомства проводят комплексную оценку организаций здравоохранения на первичном уровне и стационаров по индикаторам оценочной карты, включающей в том числе опрос пациентов на удовлетворенность качеством полученной медпомощи.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/341103/
просмотров: 250
Версия для печати
Материалы по теме
Бюджет ФОМС в 2026 году прогнозируется на уровне более 10 миллиардов сомов
Система отличная, но взносов мало. Глава Минздрава КР о медстраховании
В Кыргызстане выросла реализация полисов обязательного медстрахования
Полис обязательного медстрахования. Зачем и кому его надо покупать
За роды в государственных больницах Кыргызстана платить не надо — ФОМС
ФОМС напоминает: Беременные кыргызстанки получают полис ОМС бесплатно
ФОМС хотят обязать размещать в больницах информацию о госгарантиях
Минздрав предлагает увеличить страховые взносы и перечислять часть суммы в ФОМС
В Кыргызстане обновили список льготных лекарств: что можно купить со скидкой
Каждый может сдать анализы на сахарный диабет бесплатно. Почему это надо сделать
Популярные новости
Продали брак, просроченные лекарства, грязное кафе. Куда жаловаться потребителю Продали брак, просроченные лекарства, грязное кафе. Куда жаловаться потребителю
Штормовое предупреждение: в&nbsp;Бишкеке и&nbsp;Чуйской области гроза и&nbsp;сильный ветер Штормовое предупреждение: в Бишкеке и Чуйской области гроза и сильный ветер
Салам, Андрей! Президент Садыр Жапаров наградил экоактивиста из&nbsp;РФ автомобилем Салам, Андрей! Президент Садыр Жапаров наградил экоактивиста из РФ автомобилем
Житель Джалал-Абада подарил мэрии города Ош&nbsp;10&nbsp;автомобилей Житель Джалал-Абада подарил мэрии города Ош 10 автомобилей
Бизнес
Онлайн-кредит для&nbsp;ИП в&nbsp;O!Business&nbsp;&mdash; быстро, удобно и&nbsp;без залога Онлайн-кредит для ИП в O!Business — быстро, удобно и без залога
Новый мобильный банкинг от&nbsp;&laquo;Айыл Банка&raquo;&nbsp;&mdash; ABank Новый мобильный банкинг от «Айыл Банка» — ABank
Как устойчивое развитие сделало &laquo;Бакай Банк&raquo; одним из&nbsp;лидеров по&nbsp;ESG в&nbsp;ЦА Как устойчивое развитие сделало «Бакай Банк» одним из лидеров по ESG в ЦА
Красивый номер со&nbsp;скидкой в&nbsp;честь Дня независимости Кыргызстана Красивый номер со скидкой в честь Дня независимости Кыргызстана
27 августа, среда
13:34
Переход на 12-летнее образование. Новые учебники отгружают в регионы Переход на 12-летнее образование. Новые учебники отгруж...
13:33
«АвтоВАЗ» планирует запуск крупноузловой сборки автомобилей Lada в Кыргызстане
13:18
В ЦСМ требуют деньги за гарантированные услуги? Звоните в ФОМС
13:11
Онлайн-кредит для ИП в O!Business — быстро, удобно и без залога
13:11
Двое иранских альпинистов, пропавших на пике Победы, признаны погибшими