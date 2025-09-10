В России тестируют мобильное приложение «Амина» для учета иностранцев

С 1 сентября в Москве и одноименной области ввели экспериментальный режим учета местонахождения иностранцев, в том числе граждан Кыргызской Республики, который заменит действующий миграционный учет. Об этом сообщает МИД.

По его данным, иностранцам, которые приезжают в Москву и Московскую область с целью «работа», необходимо будет в обязательном порядке установить специальное мобильное приложение «Амина».

«Амина» позволит зарегистрироваться по адресу многофункционального миграционного центра Москвы (далее — ММЦ «Сахарово») и удаленно уведомлять органы внутренних дел о месте фактического проживания, которое иностранец регулярно использует для сна и отдыха. В случае смены места проживания иностранцу необходимо через интерфейс мобильного приложения внести соответствующие изменения», — говорится в сообщении.

Установка «Амины» осуществляется иностранцами самостоятельно в магазине приложений RuStore без посещения ММЦ «Сахарово» или территориальных органов МВД России.

Для авторизации в мобильном приложении необходима действующая карта иностранца. Для ее оформления иностранец обращается в ММЦ «Сахарово». В случае ее утраты авторизацию в «Амине» можно пройти по паспортным данным.

Мобильное приложение будет передавать в МВД РФ сведения о геолокации. Если оно зафиксирует, что в течение нескольких дней они не передаются, иностранцу поступит уведомление о необходимости подтвердить адрес местонахождения или проинформировать МВД о его изменении. Посещать для этого органы внутренних дел либо ММЦ «Сахарово» не требуется.

В случае отсутствия более трех дней сведений о геолокации абонентского устройства с даты последнего мониторинга иностранец снимается с учета по адресу ММЦ «Сахарово».

Нарушение условий эксперимента может стать основанием для внесения сведения об иностранце в реестр контролируемых лиц.

Для изучения функционала приложения до начала эксперимента можно воспользоваться им в тестовом режиме.

В этой связи во избежание последствий, связанных с нарушением миграционного законодательства России, министерство рекомендует гражданам КР заблаговременно ознакомиться с новыми правилами учета иностранцев в Москве и одноименной области.