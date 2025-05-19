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Общество

Президент Кыргызстана принял председателя Госдумы

Президент Садыр Жапаров 19 мая провел встречу с председателем Государственной Думы России Вячеславом Володиным, прибывшим в Кыргызстан с официальным визитом.

Стороны обсудили ключевые направления кыргызско-российского сотрудничества, межпарламентских взаимоотношений, а также вопросы двустороннего торгово-экономического и гуманитарного взаимодействия.

Глава государства подчеркнул, что Кыргызстан высоко ценит отношения с Россией и нацелен на их дальнейшее углубление в духе дружбы, союзничества и взаимного уважения. Он отметил, что текущий год имеет особое значение для двусторонних отношений, так как отмечается 25-летие подписания декларации о вечной дружбе, союзничестве и партнерстве между двумя странами.

Президент Садыр Жапаров обозначил, что кыргызско-российское стратегическое партнерство развивается поступательно и динамично. Он также выразил готовность к дальнейшему развитию полноформатного сотрудничества по всем направлениям и подчеркнул важность межпарламентского взаимодействия как неотъемлемой части двустороннего диалога.

В свою очередь председатель Государственной Думы Вячеслав Володин отметил высокий уровень политического диалога между Кыргызстаном и Россией и подчеркнул, что отношения между странами построены на принципах взаимного уважения и учета национальных интересов.

Вячеслав Володин акцентировал, что для обеспечения устойчивого и системного характера межпарламентского диалога между двумя странами ведется последовательная и планомерная работа. В этой связи он отметил важность регулярного диалога между законодательными органами двух стран как неотъемлемой части стратегического партнерства, а также готовность к дальнейшему углублению конструктивного межпарламентского сотрудничества.

пресс-службы президента
Фото пресс-службы президента. Вячеслав Володин и Садыр Жапаров

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/329570/
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