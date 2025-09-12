Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Кыргызстане Сергей Вакунов прокомментировал экономические показатели и двусторонние отношения РФ и КР. Экономическая динамика республики тесно взаимосвязана с работой внутри Евразийского экономического союза. Это способствует значительному росту ключевых показателей, сказал он в эфире «Биринчи радио».

Фото из архива. Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Кыргызстане Сергей Вакунов

Дипломат отметил, что в период с 2015 по 2025 год среднегодовой рост ВВП КР составил 4,6 процента, превысив средний показатель ЕАЭС (1,6 процента).

«По итогам последних десяти лет номинальный ВВП Кыргызстана увеличился в четыре раза, ВВП на душу населения — в два раза. Расходы государственного бюджета выросли в 3,3 раза. Объем денежных переводов от трудовых мигрантов вырос с $1,6 миллиарда до $3 миллиарда. Положительная тенденция наблюдается и в реальном секторе: производство сельскохозяйственной продукции и промышленных товаров заметно расширилось, а объемы грузоперевозок значительно увеличились», — сказал Сергей Вакунов.