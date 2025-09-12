13:50
USD 87.45
EUR 102.25
RUB 1.03
Экономика

Объем денежных переводов мигрантов КР вырос до $3 миллиардов — Сергей Вакунов

Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Кыргызстане Сергей Вакунов прокомментировал экономические показатели и двусторонние отношения РФ и КР. Экономическая динамика республики тесно взаимосвязана с работой внутри Евразийского экономического союза. Это способствует значительному росту ключевых показателей, сказал он в эфире «Биринчи радио».

из архива
Фото из архива. Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Кыргызстане Сергей Вакунов

Дипломат отметил, что в период с 2015 по 2025 год среднегодовой рост ВВП КР составил 4,6 процента, превысив средний показатель ЕАЭС (1,6 процента).

«По итогам последних десяти лет номинальный ВВП Кыргызстана увеличился в четыре раза, ВВП на душу населения — в два раза. Расходы государственного бюджета выросли в 3,3 раза. Объем денежных переводов от трудовых мигрантов вырос с $1,6 миллиарда до $3 миллиарда. Положительная тенденция наблюдается и в реальном секторе: производство сельскохозяйственной продукции и промышленных товаров заметно расширилось, а объемы грузоперевозок значительно увеличились», — сказал Сергей Вакунов.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/343240/
просмотров: 218
Версия для печати
Материалы по теме
Противоречивая экономика КР: как деньги мигрантов держат рост и создают риски
Более $1,5 миллиарда денежных переводов поступило в Кыргызстан за полгода
Общий объем денежных переводов из Кыргызстана в Китай вырос на 45,2 процента
25 лет союзничеству Кыргызстана и России: посол РФ Сергей Вакунов дал интервью
Более $1,2 миллиарда денежных переводов поступило в Кыргызстан с начала года
В России предлагают ограничить объем денежных переводов мигрантов за границу
Приток денежных переводов в Кыргызстан увеличился на 25,8 процента — ЕАБР
Рекордную сумму денежных переводов отправили мигранты из России в Кыргызстан
В Кыргызстане сокращаются денежные переводы в долларах
Что нельзя писать при переводе с карты на карту: предупреждает Octobank
Популярные новости
Рубль продолжает дешеветь, евро и&nbsp;тенге подорожали. Курс валют на&nbsp;8&nbsp;сентября Рубль продолжает дешеветь, евро и тенге подорожали. Курс валют на 8 сентября
В&nbsp;Токтогулке воды меньше, чем в&nbsp;прошлом году, к&nbsp;зиме нужного объема не&nbsp;будет В Токтогулке воды меньше, чем в прошлом году, к зиме нужного объема не будет
В&nbsp;Бишкеке строят первый мусороперерабатывающий завод. Как он&nbsp;выглядит сейчас В Бишкеке строят первый мусороперерабатывающий завод. Как он выглядит сейчас
Цены на&nbsp;такси растут медленнее инфляции Цены на такси растут медленнее инфляции
Бизнес
&laquo;Айыл Банк&raquo; стал главным проводником лизинга в&nbsp;Кыргызстане «Айыл Банк» стал главным проводником лизинга в Кыргызстане
Bushido трейдер-симулятор: отзывы и&nbsp;разбор мнений в&nbsp;Telegram-каналах о&nbsp;&laquo;Бушидо&raquo; Bushido трейдер-симулятор: отзывы и разбор мнений в Telegram-каналах о «Бушидо»
Отличная новость для предпринимателей: MKassa продлевает акцию &laquo;Ноль на&nbsp;миллион&raquo; Отличная новость для предпринимателей: MKassa продлевает акцию «Ноль на миллион»
Социология против хаоса: как наука может изменить Бишкек Социология против хаоса: как наука может изменить Бишкек
12 сентября, пятница
13:49
«Кыргыз Агрохолдинг» будет поставлять индивидуальные рационы для Минобороны «Кыргыз Агрохолдинг» будет поставлять индивидуальные ра...
13:43
Совет безопасности ООН осудил ракетный удар Израиля по Дохе (Катар)
13:42
В Бишкеке начался суд над экс-депутатом Султанбаем Айжигитовым
13:25
Объем денежных переводов мигрантов КР вырос до $3 миллиардов — Сергей Вакунов
13:09
В Бишкеке в школе № 56 уроки идут по расписанию, заверяет мэрия