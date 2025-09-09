23:46
USD 87.45
EUR 102.84
RUB 1.06
Общество

Высокие женщины начали уменьшать рост, чтобы найти себе спутника жизни

В Стамбуле выросло количество запросов на новый вид операций среди женщин — по уменьшению нижних конечностей, сообщает Telegram-канал Baza со ссылкой на журнал Vice.

Этот шаг, по мнению пациенток, может помочь им в личной жизни и найти мужчину, подходящего по росту. Хирурги разрезают бедренную или большеберцовую кость, удаляют ее часть, а затем фиксируют оставшуюся кость металлическим стержнем. В результате длина верхней части ноги может уменьшиться на 5,5 сантиметра, а нижней — на 3 сантиметра. Таким образом, рост одной женщины уменьшился с 172 до 167 сантиметров.

По данным Daily Mail, с 2023 года в одной из стамбульских клиник проведено как минимум десять операций по укорочению конечностей. При этом чаще девушки делают что-то более «классическое», например, липосакцию, коррекцию груди и ринопластику. Остается неизвестным, нашли ли женщины, уменьшившие свой рост, мужчину после таких жертв.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/342868/
просмотров: 400
Версия для печати
9 сентября, вторник
23:36
23:15
23:12
22:45
22:24
