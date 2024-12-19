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Власть

Развивать в Кыргызстане медицинский туризм предложили в Жогорку Кенеше

На заседании Жогорку Кенеша депутат Камила Талиева проинформировала коллег о том, что в Кыргызстане впервые проведена аутотрансплантация костного мозга. 

Операцию провели 15-летней девочке в отделении детской онкологии Национального центра охраны материнства и детства. Провел операцию онкохирург Султан Стамбеков, прошедший обучение в Турции.

«Ранее ей делали операции в Индии и Турции за десятки тысяч долларов. Теперь это делают у нас. Сами врачи удивляются. Нам для пересадки костного мозга нужно открыть отделение и развивать медицинский туризм, чтобы из других стран приезжали на операции», — заявила Камила Талиева.

Она добавила, что Минздрав должен для этого создать соответствующие условия.
Ссылка: https://24.kg/vlast/314727/
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