Афиша Бишкека на неделю: поэзия, музыка и живопись

8 сентября. Поэтический концерт «Где свет приумножается»

Ах Астахова — автор, чьи стихи миллионы людей читают вслух, пересылают близким и запоминают наизусть. Ее поэзия — о любви, внутренней свободе, поиске себя, тонкости чувств и силе духа. Это не просто литературный вечер — это синтез поэзии, музыки и света, который проникает вглубь души и оставляет светлый след в сердце каждого зрителя.

Национальный центр детей и юношества «Сейтек», 19.00.

9-12 сентября. Постоянные выставки музея

Музей представляет несколько постоянных выставок живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Посетить их можно в любой день, кроме понедельника.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

5-21 сентября. Выставка Догдурбека Кыдыралиева

Догдурбек Кыдыралиев занял значимое место и в изобразительном искусстве Кыргызстана. Его живописные работы соединяют мифопоэтику фольклора, национальные культурные коды и современную художественную рефлексию.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

4-16 сентября. Выставка Таланта Огобаева In search

Экспозиция — это результат поисков в различных техниках и стилях: живописных работ в абстрактном стиле, принты на холстах с последующим письмом акрилом или офсетными красками, шелкографией или коллажами.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

4-11 сентября. Выставка графического проекта «Возрождение»

Художники создавали произведения, отражающие природу Кыргызстана, культурное наследие, традиции, а также духовную и общественную жизнь страны. Лучшие работы участников будут переданы в музейные коллекции.

Галерея «Эмен багы», 10.00-17.00.

10 сентября. С тендап-концерт Артура Шамгунова «Больно смешно»

Артур Шамгунов — участник проектов Outside Stand Up, Stand Up на ТНТ и многих других, которые не так важны, потому что этот концерт даст вам гораздо больше. Он вас точно заставит и смеяться, и подумать.

Бар «Сфера», 19.30.

11 сентября. Концерт Jony

Артист исполнит свои главные хиты: «Комета», «Аллея», «Пустота», «Ты беспощадна», «Лали», «Никак», «Без тебя я не я», «Небо» и многие другие. Эти песни знают и поют миллионы слушателей по всему миру.

Bishkek Arena, 20.00.

11 сентября. Кинопремьеры

«Байбиче» (комедия). 35-летний Айдар, несмотря на протесты родителей, женится на своей учительнице, которая старше на 20 лет. Но их семейная идиллия рушится, когда возвращается ее муж, уехавший 20 лет назад на заработки за границу. Оказалось, все это время он сидел в тюрьме и теперь хочет вернуть свою жену.

«Ифрит 2» (ужасы). Однажды к джинологу Сейиту приходят две девушки, охваченные страхом и отчаянием. Они умоляют спасти их подругу Аяну, которая уже больше месяца мучается от неизвестного зла. Она не спит, не ест и ведет себя так, будто находится под властью нечистой силы. Сейит принимает просьбу, полагая, что это обычный случай. Но, погружаясь в историю Аяны, он раскрывает ее мрачную тайну.

«Зверопоезд» (мультфильм). Оказавшиеся в ловушке на мчащемся поезде домашние питомцы должны сорвать планы мстительного барсука Ганса. Пушистые заложники могут рассчитывать лишь на Сокола — хитрого и изобретательного енота, готового на все, чтобы их спасти.

«Сомния: Обитель кошмаров» (ужасы). Джемма устраивается на работу в компанию, проводящую эксперимент под названием «Сомния». Людей погружают в состояние сна, лишая страхов и делая счастливыми. Ей нужно следить за состоянием спящих, единственное правило — не заснуть самой. Иначе самые ужасные кошмары пациентов могут стать ее реальностью.

«Третья лишняя» (драма). После одного страстного вечера Коннор никак не может смириться с тем, что они с Оливией просто друзья. Чтобы вызвать ее ревность и пробудить ответные чувства, он начинает ухаживать за Дженни. Романтическая фантазия на троих неожиданно для всех заканчивается двумя беременностями.

«Дракула» (ужасы). Принц Влад II, граф Дракула, живет ради любви к жене, принцессе Елизавете. Вернувшись с победоносной войны, которую он вел во имя церкви, принц узнает о смерти Елизаветы. Убитый горем, он гневается на бога, который отнял у него самое дорогое, а, узнав, что его возлюбленная может возродиться, он отрекается от всего и обрекает себя на бессмертие. Спустя 400 лет ожидания Дракула вновь встречает свою любовь в облике юной Мины.

12-29 сентября. Выставка Нурбека Жолбунова

На выставке презентуют произведения, выполненные в различных видах и жанрах изобразительного искусства, что позволяет говорить о многогранности таланта художника. В живописи мастер создает композиции, в которых авторский замысел передается с помощью символических образов, аллегорических мотивов, и графических элементов.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.