Общество

Кабмин ввел временный запрет на вывоз известняка-ракушечника за пределы ЕАЭС

Кабмин КР установил временный запрет на вывоз из страны известняка-ракушечника за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза. Соответствующее решение подписал Адылбек Касымалиев.

Согласно постановлению, запрет вводится сроком на шесть месяцев и распространяется на известняк-ракушечник, произведенный или добытый на территории Кыргызстана, в необработанном виде или грубо раздробленный, распиленный или разделенный другим способом на блоки или плиты прямоугольной или квадратной формы (коды ТН ВЭД ЕАЭС: 2515 11 000 0 и 2515 12 000 0).

Ограничение вступит в силу через три дня.

Меры направлены на регулирование вывоза сырья и обеспечение устойчивого использования природных ресурсов страны.
