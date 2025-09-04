Саммит ШОС: вызов Западу, амбиции, далеко идущие планы

В китайском городе Тяньцзине завершился 25-й саммит ШОС, побивший, по оценкам журналистов и экспертов, рекорд по присутствию мировых лидеров. Участие в политическом форуме приняли главы 30 государств, в том числе лидер КНДР Ким Чен Ын, премьер Словакии Роберт Фицо, президент Сербии Александр Вучич, руководители международных организаций, включая Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.

Саммит ШОС проходил под председательством лидера КНР.

Си Цзиньпин призвал партнеров объединиться и «бросить вызов Западу».

Как Пекин использовал площадку ШОС для консолидации стран, пытающихся противостоять экономическому давлению США, и как это отразится на Центральной Азии, в материале 24.kg.

Что закрепили в Тяньцзиньской декларации

Эксперты отмечают дальновидность Китая, председательствующего на саммите, в смещении фокуса с безопасности на экономическую составляющую.

Так, главным итоговым документом двухдневной работы стала Тяньцзиньская декларация. В ней зафиксировали договоренность о создании банка развития ШОС. Этот проект активно лоббировала КНР.

Пекин также анонсировал, что до конца 2025 года государства — члены ШОС получат в виде грантов 2 миллиарда юаней ($275 миллионов) и в качестве кредитов через межбансковское объединение ШОС еще 10 миллиардов юаней ($1,4 миллиарда).

Кроме того, в декларации отмечается, что страны ШОС «подтверждают приверженность сотрудничеству в сфере безопасности, включая борьбу с терроризмом и наркотрафиком».

Главы государств, входящих в организацию, отметили отдельным пунктом, что будут совместно противодействовать рискам искусственного интеллекта (ИИ) и поддержали суверенное право стран на регулирование интернета.

Главы государств ШОС осудили удары США и Израиля по Ирану и гибель гражданского населения в секторе Газа.

О войне в Украине участники ШОС не упомянули. Отдельно о противостоянии на востоке Европы высказался только президент России Владимир Путин.

Он в очередной раз заявил, что «для устойчивого урегулирования конфликта необходимо устранить его первопричины». К таковым российский лидер отнес организованный, по его мнению, Западом переворот в Киеве в начале 2014 года и втягивание Украины в НАТО.

Владимир Путин добавил, коснувшись недавних переговоров с президентом США Дональдом Трампом на Аляске, что встреча «открыла дорогу к миру».

Еще из важного, подчеркнутого наблюдателями: Армения и Азербайджан, имевшие статус партнеров ШОС по диалогу, подали заявки на полноценное членство. Пекин публично их поддержал, однако решение о расширении так и не принято.

Заявку Баку в очередной раз заблокировала Индия, а вступлению Еревана препятствует Пакистан, несмотря на подписанное ранее соглашение об установлении дипломатических отношений.

Между строк и на поверхности

Теперь о мейнстримах 25-го саммита ШОС. Политологи склоняются к мысли, что это мероприятие Китай использовал для подтверждения роли нового центра мировой силы. А Россия — продемонстрировать, что попытки Запада ее изолировать провалились.

Washington Post пишет, что «Пекин подает организацию как символ солидарности стран Глобального Юга в противовес гегемонии США».

Выступая 1 сентября, Си Цзиньпин заявил, что «глобальные модели управления находятся на перепутье», и акцентировал внимание партнеров на том, что было бы полезно совместно создать «более справедливую и равноправную систему глобального управления», и при ней все государства, «независимо от масштабов, силы или богатства», будут в равной степени принимать участие в этом самом управлении.

Мы должны продолжать занимать четкую позицию против гегемонизма и политики силы и практиковать подлинную многополярность. Си Цзиньпин

Владимир Путин сказал, что ШОС могла бы взять на себя лидирующую роль в построении системы глобального управления.

Предложения Пекина глава РФ назвал актуальными, потому что «некоторые страны по-прежнему не отказываются от стремления к диктату в международных делах».

К ряду ключевых событий эксперты относят и приезд в Тяньцзинь премьер-министра Индии Нарендры Моди. Он посетил Китай впервые за последние семь лет.

Между этими государствами отношения традиционно складывались не самые теплые и дружелюбные. Причина — спорные территории в Тибете. В 2020 году на границе произошли столкновения, погибло несколько десятков военных.

Диалог возобновился после прошлогоднего саммита БРИКС в Казани, где Нарендра Моди и Си Цзиньпин встретились впервые за пять лет.

Переговоры в Тяньцзине стали вторыми и тоже успешными. Объявлено о возобновлении прямого авиасообщения между странами, прерванного во время пандемии коронавируса.

Лидер КНР заявил: «настало время слону и дракону танцевать вместе», подчеркнув тем самым, что «теперь государства будут рассматривать друг друга как партнеров, а не соперников».

Визит Нарендры Моди в Китай состоялся на фоне резкого ухудшения отношений Индии и США. Дональд Трамп обложил товары из Индии 25-процентными тарифами. Затем прибавил еще 25 процентов из-за того, что Нью-Дели закупает российскую нефть.

До встречи с Путиным Трамп грозил беспрецедентными пошлинами и вторичными санкциями всем покупателям российских энергоресурсов, но после Аляски передумал, заявив, что немедленное перемирие больше не обязательно. При этом пошлины против Индии оставил в силе.

Как отмечает Reuters, американский президент своей политикой нанес отношениям с Индией серьезный ущерб. А значит, рассчитывать на то, что в ближайшей перспективе Нью-Дели станет региональным противовесом Пекину, не стоит.

The Times пишет, что, «в отличие от авторитарных России и КНР, Индия остается демократией, которая всегда идеологически была лояльна к Западу, а непродуманная политика Дональда Трампа может надолго оттолкнуть от США «потенциального друга огромной ценности».

А теперь к местным новостям

Все эти моменты политологи отмечают как заслуживающие внимания и влияющие на мировую повестку. Естественно, определившиеся на саммите направления отразятся и на Центральной Азии. Регион полностью представлен в ШОС.

По мнению сотрудника научного берлинского центра «Карнеги» Темура Умарова, высказанному журналистам, для государств ЦА ШОС важна по нескольким причинам.

«Во-первых, страны региона стояли у истоков этой организации, а в мире не так много крупных международных структур, основанных ими. Во-вторых, ШОС — ценная площадка с геополитической точки зрения, так как покрывает собой Евразию, ядром которой Центральная Азия является. В-третьих, она предоставляет уникальную возможность налаживать контакты с руководством разных государств на всевозможных правительственных уровнях, и при грамотном подходе саммиты ШОС могут служить отличным поводом для углубления двусторонних отношений», — считает он.

Ближайшее будущее ШОС аналитику видится в постоянном расширении и укреплении роли организации как платформы для многосторонних переговоров, и совсем не жесткого военного или экономического блока.

Страны продолжают вступать в организацию, потому что участие в ней не налагает серьезных обязательств и позволяет им преследовать свои узкие цели. Темур Умаров

Он полагает, что ШОС остается стратегическим активом именно благодаря своей неопределенности. То есть эта стратегическая пустота в ее предназначении может быть заполнена чем угодно в кризисный момент в будущем.

ШОС — это своего рода заготовка для будущего союза, где конкретика будет определяться в зависимости от меняющихся потребностей, добавил эксперт.

Профессор евразийских исследований Университета Глазго Лука Анчески в интервью СМИ подчеркнул, что сейчас тренд в ШОС задают Китай и Россия, являющиеся одновременно партнерами и конкурентами.

Но в Центральной Азии они сотрудничают гораздо больше, чем соперничают.

«Это может создать новые сложности для стран Центральной Азии, стремящихся уравновесить Пекин и Москву в ШОС, чтобы избежать чрезмерной зависимости от них, но также может открыть новые возможности для авторитарных правительств. В регионе формируется общий набор ценностей, благоприятствующих авторитаризму, что может облегчить жизнь центральноазиатским режимам», — считает Лука Анчески.

Некоторые политологи подчеркивают и гибкость ШОС. Она позволяет сохранять структуре актуальность и привлекать новых членов. Это делает ШОС уникальным явлением на мировой арене.

Разумеется, Центральная Азия и другие партнеры КНР по ШОС поддержат китайскую инициативу, если Пекин надумает конкретизировать деятельность организации. Аргументов, чтобы убедить участниц ШОС в правильности выдвинутых предложений, у Китая достаточно.