Общество

Артист Кыргызского театра кукол стал участником международной школы-лаборатории

Фото Рязанского театра кукол. Участники международной школы-лаборатории

В Рязанском театре кукол стартовала четвертая Международная школа-лаборатория «Луна для всех одна». Об этом сообщили в Кыргызском государственном театре кукол имени Мусы Жангазиева.

Участниками лаборатории стали кукольники из России, Кыргызстана, Конго, Мексики. Вместе они будут работать над спектаклем «Красная Луна. Черная комедия» (16+), который покажут 12 сентября.

«Эта лаборатория — место, где артисты театров кукол обмениваются опытом, смело экспериментируют, находят новых друзей и вместе создают прекрасное, открывая новые возможности для искусства кукол», — отметили в кыргызском театре.

Международную школу-лабораторию для молодых кукольников под названием «Луна для всех одна» (We All Live Under The Same Moon) Рязанский театр кукол проводит вместе с Российским центром Международного союза деятелей театров кукол UNIMA (Union Internationale de la Marionnette) при поддержке Рязанского отделения Союза театральных деятелей Российской Федерации.
