Актеры из Кыргызстана выступят на фестивале «Театральная осень» в Петрозаводске

С 10 по 19 сентября в Петрозаводске (Карелия, Россия) пройдет масштабный форум русскоязычных театров. Об этом сообщили в Русском театре драмы имени Чингиза Айтматова.

Тема фестиваля «Театральная осень» — «Играем классику». В афише спектакли коллективов из Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и России.

15 сентября актеры Государственного национального русского театра драмы имени Чингиза Айтматова представят премьеру мистического спектакля «Вий» в постановке Вячеслава Виттиха.

16 сентября Кыргызский государственный театр юного зрителя имени Бакен Кыдыкеевой представит спектакль «Надежда» по пьесе Кайрата Иманалиева.