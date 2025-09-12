Афиша Бишкека на выходные: фестиваль анимации, выставки и концерт саундтреков

Выставки

13-14 сентября. Постоянные выставки музея

Музей представляет несколько постоянных выставок живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Посетить их можно в любой день, кроме понедельника.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

5-21 сентября. Выставка Догдурбека Кыдыралиева

Догдурбек Кыдыралиев занял значимое место и в изобразительном искусстве Кыргызстана. Его живописные работы соединяют мифопоэтику фольклора, национальные культурные коды и современную художественную рефлексию.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

4-16 сентября. Выставка Таланта Огобаева In search

Экспозиция — это результат поисков в различных техниках и стилях — живописных работ в абстрактном стиле, принты на холстах с последующим письмом акрилом или офсетными красками, шелкографией или коллажами.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

12-28 сентября. Выставка Нурбека Жолбунова «Когда поет душа моя...»

На выставке презентуют произведения, выполненные в различных видах и жанрах изобразительного искусства, что позволяет говорить о многогранности таланта художника. В живописи мастер создает композиции, в которых авторский замысел передается с помощью символических образов, аллегорических мотивов и графических элементов.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

Концерты, фестивали, выступления

13 сентября. Э кологический фестиваль «Дем ал»

Фестиваль приурочен к Международному дню чистого воздуха для голубого неба. В программе выступления, арт-пространства, викторины, спортивные активности и показ фильма.

Парк «Ынтымак-2», 15.00-19.00.

13-14 сентября. Цирковое шоу

Представитель легендарной династии дрессировщиков Дан Запашный выступит с программой Большого международного цирка с участием артистов из России, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана.

Кыргызский государственный цирк имени Абубакира Изибаева, 16.00.

13 сентября. Концерт Blues, Soul & Funk Concert

Зрителей ждет высочайшее мастерство и полное погружение в культуру соула, блюза и фанка в исполнении Адилета Иманкариева. Ray Charles, Bill Withers, BBking и James Brown ярчайшие представители этих стилей и их произведения прозвучат в этот вечер в уютной обстановке.

Дом-музей Михаила Фрунзе, 19.00.

13-14 сентября. Киноклуб

13 сентября состоится показ фильма «Любовное настроение», а 14 сентября— первого эпизода сериала «Секретные материалы».

Дом кино имени Чингиза Айтматова, 19.00 (суббота), 18.00 (воскресенье).

13-14 сентября. Международный фестиваль анимации ToonDook

Впервые в истории страны состоится отдельный конкурс кыргызской анимации, чтобы поддержать локальных авторов и показать, что в Кыргызстане есть сильные работы. В программе 24-часовой челлендж, Аллея художников с мерчем и лайв-артом, мастер-классы от международных гостей. Программа на страницах фестиваля в соцсетях.

ТРЦ «Технопарк».

14 сентября. Киноужин

Атмосфера уюта, вкусный ужин и отличный фильм — каждое воскресенье. В этот раз покажут фильм «Прогулка в облаках».

Freedom Hotel, 19.00.

14 сентября. Концерт The best anime



Тynda.Music представляет уникальную концертную программу, посвященную самым культовым аниме всех времен. Это не просто саундтреки — это музыка нашей юности, мечт и вдохновения.

Кыргызская национальная филармония имени Токтогула Сатылганова, 18.30.

14 сентября. Концерт «Мир лучших саундтреков 2.0»

BN Team Orchestra приглашает на новое шоу. Это не просто концерт — это погружение в мир великих историй, где каждая мелодия оживает на сцене вместе с кадрами из культовых кинокартин.

Кыргызский академический драматический театр имени Токтоболота Абдумомунова, 18.30.

Лекции, мастер-классы

13 сентября. Вечер настольных игр

Новичок ты или опытный стратег — неважно. Ведущие объяснят правила, подскажут по ходу и сделают все, чтобы вечер был ярким, веселым и незабываемым. В нашем арсенале — десятки классных игр. Регистрация на сайте ololo.go.

ololoPlanet, 18.30.

14 сентября. Игротека

Мы соберемся за одним столом, чтобы поиграть, пообщаться и познакомиться. Гостей ждут настольные игры на воображение, логику и командную работу, теплая атмосфера, модератор, который поможет разобраться в правилах, новые знакомства и море веселья. Регистрация по телефону 0551266144.

КЦ Dari, 19.00.

14 сентября. Вечер танго

Вечеринки открыты для всех. На них не обязательно танцевать — приходите послушать музыку, пообщаться и вкусно поесть.

Кафе «Винтаж» (проспект Чингиза Айтматова), 20.30.

Для детей

13-14 сентября. Детские программы

В субботу детей ждет «Барби-шоу», а в воскресенье — «Автошоу».

ТРЦ «Дордой-Плаза», 17.00.