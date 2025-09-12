20:29
USD 87.45
EUR 102.47
RUB 1.03
Общество

Афиша Бишкека на выходные: фестиваль анимации, выставки и концерт саундтреков

Выставки

13-14 сентября. Постоянные выставки музея

Музей представляет несколько постоянных выставок живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Посетить их можно в любой день, кроме понедельника.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

5-21 сентября. Выставка Догдурбека Кыдыралиева

Догдурбек Кыдыралиев занял значимое место и в изобразительном искусстве Кыргызстана. Его живописные работы соединяют мифопоэтику фольклора, национальные культурные коды и современную художественную рефлексию.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

4-16 сентября. Выставка Таланта Огобаева In search

Экспозиция — это результат поисков в различных техниках и стилях — живописных работ в абстрактном стиле, принты на холстах с последующим письмом акрилом или офсетными красками, шелкографией или коллажами.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

12-28 сентября. Выставка Нурбека Жолбунова «Когда поет душа моя...»

На выставке презентуют произведения, выполненные в различных видах и жанрах изобразительного искусства, что позволяет говорить о многогранности таланта художника. В живописи мастер создает композиции, в которых авторский замысел передается с помощью символических образов, аллегорических мотивов и графических элементов.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

Концерты, фестивали, выступления

13 сентября. Экологический фестиваль «Дем ал»

Фестиваль приурочен к Международному дню чистого воздуха для голубого неба. В программе выступления, арт-пространства, викторины, спортивные активности и показ фильма.

Парк «Ынтымак-2», 15.00-19.00.

13-14 сентября. Цирковое шоу

Представитель легендарной династии дрессировщиков Дан Запашный выступит с программой Большого международного цирка с участием артистов из России, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана.

Кыргызский государственный цирк имени Абубакира Изибаева, 16.00.

13 сентября. Концерт Blues, Soul & Funk Concert

Зрителей ждет высочайшее мастерство и полное погружение в культуру соула, блюза и фанка в исполнении Адилета Иманкариева. Ray Charles, Bill Withers, BBking и James Brown ярчайшие представители этих стилей и их произведения прозвучат в этот вечер в уютной обстановке.

Дом-музей Михаила Фрунзе, 19.00.

13-14 сентября. Киноклуб

13 сентября состоится показ фильма «Любовное настроение», а 14 сентября— первого эпизода сериала «Секретные материалы».

Дом кино имени Чингиза Айтматова, 19.00 (суббота), 18.00 (воскресенье).

13-14 сентября. Международный фестиваль анимации ToonDook

Впервые в истории страны состоится отдельный конкурс кыргызской анимации, чтобы поддержать локальных авторов и показать, что в Кыргызстане есть сильные работы. В программе 24-часовой челлендж, Аллея художников с мерчем и лайв-артом, мастер-классы от международных гостей. Программа на страницах фестиваля в соцсетях.

ТРЦ «Технопарк».

14 сентября. Киноужин

Атмосфера уюта, вкусный ужин и отличный фильм — каждое воскресенье. В этот раз покажут фильм «Прогулка в облаках».

Freedom Hotel, 19.00.

14 сентября. Концерт The best anime

Тynda.Music представляет уникальную концертную программу, посвященную самым культовым аниме всех времен. Это не просто саундтреки — это музыка нашей юности, мечт и вдохновения.

Кыргызская национальная филармония имени Токтогула Сатылганова, 18.30.

14 сентября. Концерт «Мир лучших саундтреков 2.0»

BN Team Orchestra приглашает на новое шоу. Это не просто концерт — это погружение в мир великих историй, где каждая мелодия оживает на сцене вместе с кадрами из культовых кинокартин.

Кыргызский академический драматический театр имени Токтоболота Абдумомунова, 18.30.

Лекции, мастер-классы

13 сентября. Вечер настольных игр

Новичок ты или опытный стратег — неважно. Ведущие объяснят правила, подскажут по ходу и сделают все, чтобы вечер был ярким, веселым и незабываемым. В нашем арсенале — десятки классных игр. Регистрация на сайте ololo.go.

ololoPlanet, 18.30.

14 сентября. Игротека

Мы соберемся за одним столом, чтобы поиграть, пообщаться и познакомиться. Гостей ждут настольные игры на воображение, логику и командную работу, теплая атмосфера, модератор, который поможет разобраться в правилах, новые знакомства и море веселья. Регистрация по телефону 0551266144.

КЦ Dari, 19.00.

14 сентября. Вечер танго

Вечеринки открыты для всех. На них не обязательно танцевать — приходите послушать музыку, пообщаться и вкусно поесть.

Кафе «Винтаж» (проспект Чингиза Айтматова), 20.30.

Для детей

13-14 сентября. Детские программы

В субботу детей ждет «Барби-шоу», а в воскресенье — «Автошоу».

ТРЦ «Дордой-Плаза», 17.00.

 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/343308/
просмотров: 273
Версия для печати
Материалы по теме
В городе Ош пройдет XIII Республиканский театральный фестиваль
ТЮЗ имени Бакен Кыдыкеевой примет участие в фестивале «Рязанские смотрины»
Афиша Бишкека на неделю: поэзия, музыка и живопись
В Бишкеке пройдет фестиваль современного театра «Место — Действие»
Афиша Бишкека на выходные: концерты российских звезд, выставки и цирковое шоу
Кыргызский театр кукол осенью примет участие в нескольких фестивалях
В Бишкеке откроется выставка актера и живописца Догдурбека Кыдыралиева
Артист Кыргызского театра кукол стал участником международной школы-лаборатории
Актеры из Кыргызстана выступят на фестивале «Театральная осень» в Петрозаводске
Афиша Бишкека на неделю: выставки и киноновинки
Популярные новости
Милиция на&nbsp;проверке ПДД провалила тест: в&nbsp;КР готовятся к&nbsp;массовым экзаменам Милиция на проверке ПДД провалила тест: в КР готовятся к массовым экзаменам
Как стать донором крови в&nbsp;Кыргызстане и&nbsp;что это дает Как стать донором крови в Кыргызстане и что это дает
В&nbsp;КР&nbsp;вводят новые правила рецептов: как теперь будут отпускать лекарства В КР вводят новые правила рецептов: как теперь будут отпускать лекарства
Притон в&nbsp;квартирах. Жильцы дома на&nbsp;Суюмбаева просят прокуратуру отреагировать Притон в квартирах. Жильцы дома на Суюмбаева просят прокуратуру отреагировать
Бизнес
&laquo;Айыл Банк&raquo; стал главным проводником лизинга в&nbsp;Кыргызстане «Айыл Банк» стал главным проводником лизинга в Кыргызстане
Bushido трейдер-симулятор: отзывы и&nbsp;разбор мнений в&nbsp;Telegram-каналах о&nbsp;&laquo;Бушидо&raquo; Bushido трейдер-симулятор: отзывы и разбор мнений в Telegram-каналах о «Бушидо»
Отличная новость для предпринимателей: MKassa продлевает акцию &laquo;Ноль на&nbsp;миллион&raquo; Отличная новость для предпринимателей: MKassa продлевает акцию «Ноль на миллион»
Социология против хаоса: как наука может изменить Бишкек Социология против хаоса: как наука может изменить Бишкек
12 сентября, пятница
20:20
США уничтожили контрацептивы на $10 миллионов — они предназначались бедным США уничтожили контрацептивы на $10 миллионов — они пре...
20:00
Запрет на пакеты. В Иссык-Кульской области наложены штрафы на 20 тысяч сомов
19:49
Команды из Бишкека заняли призовые места по пляжному волейболу на Иссык-Куле
19:28
Возвращение Афганистану 57 военных вертолетов опровергли власти Узбекистана
19:00
Афиша Бишкека на выходные: фестиваль анимации, выставки и концерт саундтреков