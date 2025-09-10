21:40
USD 87.45
EUR 102.31
RUB 1.04
Общество

В городе Ош пройдет XIII Республиканский театральный фестиваль

В Оше 16-20 сентября пройдет XIII Республиканский театральный фестиваль. Об этом в Facebook сообщила заместитель директора Государственного национального русского театра драмы имени Чингиза Айтматова Елена Смирнова.

Читайте по теме
В Бишкеке пройдет фестиваль современного театра «Место — Действие»

Он будет посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и 100-летию народного артиста Кыргызской Республики Сейитказы Андабекова.

17 сентября ГНРТД на сцене Ошского музыкально-драматического театра имени Бабура покажет спектакль «Свидание с сыном» по одноименному рассказу Чингиза Айтматова.

«Свидание с сыном» — это глубокое погружение в вечные темы отцовства, памяти и трагических последствий войны. Режиссер спектакля предлагает зрителю взглянуть на историю глазами старого отца, потерявшего сына на фронте.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/343009/
просмотров: 212
Версия для печати
Материалы по теме
ТЮЗ имени Бакен Кыдыкеевой примет участие в фестивале «Рязанские смотрины»
Афиша Бишкека на неделю: поэзия, музыка и живопись
В Бишкеке пройдет фестиваль современного театра «Место — Действие»
Афиша Бишкека на выходные: концерты российских звезд, выставки и цирковое шоу
Кыргызский театр кукол осенью примет участие в нескольких фестивалях
Артист Кыргызского театра кукол стал участником международной школы-лаборатории
Актеры из Кыргызстана выступят на фестивале «Театральная осень» в Петрозаводске
Афиша Бишкека на неделю: выставки и киноновинки
Актеры театральной студии ГНРТД имени Айтматова выступят на фестивале в России
Афиша Бишкека на выходные: праздничные концерты, детские шоу и киновечер
Популярные новости
Милиция на&nbsp;проверке ПДД провалила тест: в&nbsp;КР готовятся к&nbsp;массовым экзаменам Милиция на проверке ПДД провалила тест: в КР готовятся к массовым экзаменам
Как стать донором крови в&nbsp;Кыргызстане и&nbsp;что это дает Как стать донором крови в Кыргызстане и что это дает
Притон в&nbsp;квартирах. Жильцы дома на&nbsp;Суюмбаева просят прокуратуру отреагировать Притон в квартирах. Жильцы дома на Суюмбаева просят прокуратуру отреагировать
Первый автобус по&nbsp;прямому маршруту Каракол&nbsp;&mdash; Алматы сегодня отправился в&nbsp;путь Первый автобус по прямому маршруту Каракол — Алматы сегодня отправился в путь
Бизнес
KOICA поддерживает развитие животноводства в&nbsp;Кыргызской Республике KOICA поддерживает развитие животноводства в Кыргызской Республике
Впервые в&nbsp;Кыргызстане: страхование КАСКО онлайн в&nbsp;MBANK Впервые в Кыргызстане: страхование КАСКО онлайн в MBANK
Официальные новинки Apple&nbsp;&mdash; уже скоро в&nbsp;офисах Beeline Официальные новинки Apple — уже скоро в офисах Beeline
Впервые в&nbsp;ЦА&nbsp;&laquo;Элдик Банк&raquo; запустил китайскую систему платежей CIPS Впервые в ЦА «Элдик Банк» запустил китайскую систему платежей CIPS
10 сентября, среда
21:20
В Бишкеке откроется комбинированная фотовыставка «Прекрасный возраст» В Бишкеке откроется комбинированная фотовыставка «Прекр...
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 11 сентября: на большей части без осадков
20:42
В городе Ош пройдет XIII Республиканский театральный фестиваль
20:41
Улицу Курманджан Датки в Бишкеке открыли после реконструкции
20:21
Кафе, каршеринг, кино. В Узбекистане будут активно развивать ночную экономику