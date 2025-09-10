В городе Ош пройдет XIII Республиканский театральный фестиваль

В Оше 16-20 сентября пройдет XIII Республиканский театральный фестиваль. Об этом в Facebook сообщила заместитель директора Государственного национального русского театра драмы имени Чингиза Айтматова Елена Смирнова.

Он будет посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и 100-летию народного артиста Кыргызской Республики Сейитказы Андабекова.

17 сентября ГНРТД на сцене Ошского музыкально-драматического театра имени Бабура покажет спектакль «Свидание с сыном» по одноименному рассказу Чингиза Айтматова.

«Свидание с сыном» — это глубокое погружение в вечные темы отцовства, памяти и трагических последствий войны. Режиссер спектакля предлагает зрителю взглянуть на историю глазами старого отца, потерявшего сына на фронте.