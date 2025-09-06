С 18 по 28 сентября в Бишкеке пройдет второй театральный фестиваль «Место — Действие». Как сообщили организаторы мероприятия, будет показано 13 спектаклей из Бишкека, Алматы и Ташкента.

Также будут организованы лекции, вечеринки и книжный маркет.

«Площадками для спектаклей и перформансов станут не только театры — вы встретите их на действующем заводе, в ореховой роще и городских парках, в зданиях ЗАГСа и школы, в музее и доме-мастерской художника», — сообщают организаторы.

Музыкальный и документальный театр, спектакли-игры и спектакли-променады, репертуарные проекты Бишкека и гастрольные проекты из Алматы и Ташкента будут сменять друг друга изо дня в день.

Все фестивальные проекты сделаны авторами, работающими в Центральной Азии. Это и начинающие художники, которые покажут свои первые работы, и опытные театральные мейкеры, давно экспериментирующие с формами современного театра, и те, кто много лет развивают современное искусство, но в других жанрах.

С подробным расписанием фестиваля можно ознакомиться здесь.