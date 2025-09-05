19:20
Общество

Афиша Бишкека на выходные: концерты российских звезд, выставки и цирковое шоу

Выставки

6-7 сентября. Постоянные выставки музея

Музей представляет несколько постоянных выставок живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Посетить их можно в любой день, кроме понедельника.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-17.00.

5-21 сентября. Выставка Догдурбека Кыдыралиева

Догдурбек Кыдыралиев занял значимое место и в изобразительном искусстве Кыргызстана. Его живописные работы соединяют мифопоэтику фольклора, национальные культурные коды и современную художественную рефлексию.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

4-16 сентября. Выставка Таланта Огобаева In search

Экспозиция — это результат поисков в различных техниках и стилях — живописных работ в абстрактном стиле, принты на холстах с последующим письмом акрилом или офсетными красками, шелкографией или коллажами.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

4-11 сентября. Выставка графического проекта «Возрождение»

Художники создавали произведения, отражающие природу Кыргызстана, культурное наследие, традиции, а также духовную и общественную жизнь страны. Лучшие работы участников будут переданы в музейные коллекции.

Галерея «Эмен багы», 10.00-17.00.

Концерты, фестивали, выступления

6 сентября. Концерт

На одной сцене выступят легендарный Фаррух Закиров и неповторимая Роза Зергерли. Вас ждут восточная магия, любимые хиты и эмоции, которые останутся в сердце надолго.

Дворец спорта имени Кожомкула, 18.00.

6-7 сентября. Цирковое шоу

Представитель легендарной династии дрессировщиков Дан Запашный выступит с программой Большого международного цирка с участием артистов из России, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана.

Кыргызский государственный цирк имени Абубакира Изибаева, 16.00.

7 августа. Концерт Ани Лорак

Ани Лорак — певица с четырехоктавным диапазоном, чей номер Shady Lady на «Евровидении-2008» стал эталонным примером поп-шоу. Стриминговая статистика в 2025 году демонстрирует свыше 200 тысяч ежемесячных слушателей, при этом свежие синглы «Мама» и Promise всего за неделю вошли в топ-50 национальных чартов.

Гольф-клуб «Кленовый лист», 20.00.

7 сентября. Концерт NAVAI

Вы услышите хиты «Есенин», «Где ты теперь и с кем», «Где-то в глубине сердца» и другие в живом исполнении.

Дворец спорта имени Каба Кожомкула, 18.00.

7 сентября. Концерт «Рок и классика»

Президентский оркестр «Манас» под управлением Медета Осмонова вновь объединит, казалось бы, несовместимое: мощь рок-легенд и глубину классического искусства.

Кыргызская национальная филармония имени Токтогула Сатылганова, 19.00.

31 августа. Киноужин

Атмосфера уюта, вкусный ужин и отличный фильм — каждое воскресенье. В этот раз покажут фильм «Римские каникулы».

Freedom Hotel, 19.00.

Лекции, мастер-классы

7 сентября. Игротека

Мы соберемся за одним столом, чтобы поиграть, пообщаться и познакомиться. Гостей ждут настольные игры на воображение, логику и командную работу, теплая атмосфера, модератор, который поможет разобраться в правилах, новые знакомства и море веселья. Регистрация по телефону 0551266144.

КЦ Dari, 19.00.

7 сентября. Мастер-класс

Участники создадут лухтаки — традиционную таджикскую куклу. Регистрация по телефону 0551266144.

КЦ Dari, 16.00.

7 сентября. Вечер танго

Вечеринки открыты для всех. На них не обязательно танцевать — приходите послушать музыку, пообщаться и вкусно поесть.

Кафе «Винтаж» (проспект Чингиза Айтматова), 20.30.

 
