ТЮЗ имени Бакен Кыдыкеевой примет участие в фестивале «Рязанские смотрины»

Государственный театр юных зрителей имени Бакен Кыдыкеевой примет участие в XX Международном фестивале театров кукол «Рязанские смотрины», который пройдет 12-18 сентября. Об этом сообщают организаторы.

На фестиваль в Рязанский театр кукол приедут актеры из России, Китая, Индии, Конго, Узбекистана, Кыргызстана, Армении, Казахстана, Ирана, Бразилии и других стран, состоится 55 показов.

Коллектив из КР представит спектакль «Письма-самолетики» режиссера Айнуры Качкынбек кызы. Его покажут 13 сентября.

В день открытия фестиваля свое творчество покажут участники международной лаборатории «Луна для всех одна», среди них и артист Кыргызского театра кукол Сактанбек Манасбек уулу.

Каждый театр — участник фестиваля «Рязанские смотрины» получит диплом, выполненный заслуженным художником России Михаилом Шелковенко, а также приз — статуэтку из меди по авторскому эскизу художника Ларисы Микиной-Прободяк.