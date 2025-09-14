Афиша Бишкека на неделю: театральные фестивали, выставки и кинопоказы

15-20 сентября. Фестиваль драматургии

На площадках музеев города пройдут мастер-классы, лекции режиссеров, выставки и показы мини-спектаклей. Финальное событие — фестиваль-променад 20 сентября в КНМИИ имени Гапара Айтиева: зрителей ждут показы мини-спектаклей, обсуждения, а также ярмарка локальных брендов. Программа и регистрация на странице мероприятия в Instagram.

16-19 сентября. Постоянные выставки музея

Музей представляет несколько постоянных выставок живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Посетить их можно в любой день, кроме понедельника.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

5-21 сентября. Выставка Догдурбека Кыдыралиева

Догдурбек Кыдыралиев занял значимое место и в изобразительном искусстве Кыргызстана. Его живописные работы соединяют мифопоэтику фольклора, национальные культурные коды и современную художественную рефлексию.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

4-16 сентября. Выставка Таланта Огобаева In search

Экспозиция — это результат поисков в различных техниках и стилях: живописных работ в абстрактном стиле, принты на холстах с последующим письмом акрилом или офсетными красками, шелкографией или коллажами.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

12-29 сентября. Выставка Нурбека Жолбунова

На выставке презентуют произведения, выполненные в различных видах и жанрах изобразительного искусства, что позволяет говорить о многогранности таланта художника. В живописи мастер создает композиции, в которых авторский замысел передается с помощью символических образов, аллегорических мотивов и графических элементов.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

16 сентября — 5 октября. Фотовыставка «Прекрасный возраст»

Это важный и красивый проект, который стремится разрушить стереотипы и по-новому взглянуть на образ женщин старшего возраста в нашем обществе. Он через язык кино и фотографии хочет вернуть им видимость и пространство для самовыражения. Выставка напомнит всем нам, что зрелость — это не увядание, а время внутренней силы, свободы и нового расцвета.

Национальный исторический музей, 10.00-18.00.

16-23 сентября. X Международный театральный фестиваль малых форм IMPULSE

Фестиваль соберет высокопрофессиональных и талантливых деятелей драматического искусства из семи стран мира — Грузии, Израиля, Косово, России, Казахстана, Чехии и Кыргызстана. Программа

Бишкекский городской драматический театр имени Арсена Умуралиева.

17 сентября. Танцевальный спектакль «Онегин»

Создатели спектакля соединили поэзию Пушкина с поэтичностью танца, чтобы роман в стихах предстал перед зрителем живым и актуальным произведением современного искусства. В ролях актеры российского театра «Молчи и танцуй».

Кыргызский национальный драматический театр имени Токтоболота Абдымомунова, 19.00.

17 сентября. Кинопказ

«Апокалипсис сегодня» Фрэнсиса Форда Копполы получила «Золотую пальмовую ветвь» Каннского фестиваля в 1979 году, когда еще демонстрировалась в незавершенной версии. В основе сюжета — история капитана Уилларда, которому поручено найти и ликвидировать полковника Курца, создавшего собственное «царство» в джунглях Камбоджи.

Дом кино имени Чингиза Айтматова, 19.00.

18 сентября. Кинопремьеры

«Долгая прогулка» (триллер). В стране проводится ежегодное соревнование «Долгая прогулка», в котором участвуют сто молодых людей. Они должны идти со скоростью выше трех миль в час, после трех нарушений участник выбывает. Главный приз — крупная сумма и исполнение всех желаний до конца жизни.

«Вердикт» (драма). Арман — влиятельный бизнесмен и землевладелец, строгий и решительный, которого все боятся и уважают. Жена и дочери живут под его влиянием, но за внешним благополучием скрываются сложные эмоции, секреты и скрытая борьба за свободу. Со временем жена начинает делать непростые выборы, а дочери оказываются втянуты в события, которые проверяют их любовь, верность и моральные принципы.

«Пункт назначения. Смертельная игра» (ужасы). Робби необъяснимым образом выжил в катастрофе, в которой погибла его девушка. И теперь он готов на все, чтобы еще хоть раз поговорить с ней. Гадалка рассказывает ему об одном ритуале, для проведения которого парень собирает группу отчаянных ребят, чтобы начать древнюю игру. Но смерти не нужно специальное приглашение — она сама готова прийти за выжившими и предложить им свою игру.

«Альтер» (фантастика). После глобальной катастрофы мир повернул не туда. Генетически улучшенные люди живут в роскоши, а остальные ютятся в бедных районах. Леон, инвалид и гениальный изобретатель, создает экзоскелет, чтобы защитить слабых и бросить вызов тем, кто отнял у него все.

«Большое смелое красивое путешествие» (фэнтези). Сара и Дэвид не были знакомы до встречи на свадьбе общего друга. Вскоре они отправляются в большое смелое красивое путешествие, в ходе которого им предстоит заново пережить важные моменты из своего прошлого. Это помогает им понять, как они оказались в точке, где находятся сейчас, и, возможно, даст шанс изменить будущее.

19 сентября. Концерт группы «Кеңеш тобу»

Прозвучат всеми любимые хиты, а также будут исполняться новые произведения легендарной группы.

Арт-клуб «Повод», 19.00.

18-28 сентября. Второй театральный фестиваль «Место — Действие»

Вас ждут 13 спектаклей из Бишкека, Алматы и Ташкента, лекция, вечеринки и книжный маркет. Площадки самые разные: театр, действующий завод, ореховая роща, городские парки, загс, школа, музей и дом-мастерская художника. Программа

18 сентября. Встреча «Ынтымак маек: Невидимые герои»

Мы собираем тех, кто, не стремясь к славе, совершает великие поступки. Приглашаем вас на вечер, где вы услышите о настоящей человечности, преодолении и победах. Помимо вдохновляющих выступлений, вас ждут перформансы, горячий кофе и незабываемые эмоции. Регистрация и программа в соцсетях организаторов.

ololoPlanet, 18.30.

19 сентября. Музыкальный вечер

Приглашаем вас на вечера, которые проходят каждую пятницу, — живая музыка, уютная атмосфера и отличное настроение.

ТРЦ Bishkek Park, 18.00.