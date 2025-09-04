Кыргызский театр кукол осенью примет участие в нескольких фестивалях

Актеры Кыргызского государственного театра кукол имени Мусы Жангазиева примут участие в нескольких фестивалях. Об этом сообщили в театре.

На фестивале Nomad Puppet в Актау (Казахстан), который пройдет с 9 по 14 сентября, актеры представят спектакль «Эр Төштүк».

С 24 по 28 сентября состоится международный фестиваль кукол «Курчак фест» в Уфе (Башкортостан). Наш театр представит спектакль «Атадан калган туяк».

На Большом детском фестивале в Москве (Россия), который намечен на 29 сентября — 4 ноября, актеры из КР покажут спектакль «Странник Кранц».