Более 140 незаконно работающих рыбных хозяйств нашли в Чуйской области

Фото Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. В Чуйской области проверили рыбные хозяйства

В Кеминском, Иссык-Атинском, Аламединском и Чуйском районах Чуйской области провели инвентаризацию рыбных хозяйств и незаконно используемых водоемов. Об этом сообщила пресс-служба Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

По ее данным, всего в области выявили 321 рыбное хозяйство:

Кеминский район — 25 хозяйств;

Иссык-Атинский район — 103 хозяйства (на основании договоров);

Аламединский район — 12 хозяйств (на основании договоров);

Чуйский район — 37 хозяйств (на основании договоров).

Из них 177 хозяйств работают на основании договоров, тогда как 144 хозяйства расположены на землях государственного лесного фонда незаконно.

По результатам инвентаризации будут предприняты меры по легализации незаконно действующих хозяйств, эффективному использованию ресурсов и устойчивому развитию рыбного хозяйства, отметили в ведомстве.