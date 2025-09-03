15:45
USD 87.38
EUR 101.75
RUB 1.08
Общество

Более 140 незаконно работающих рыбных хозяйств нашли в Чуйской области

Фото Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. В Чуйской области проверили рыбные хозяйства

В Кеминском, Иссык-Атинском, Аламединском и Чуйском районах Чуйской области провели инвентаризацию рыбных хозяйств и незаконно используемых водоемов. Об этом сообщила пресс-служба Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

По ее данным, всего в области выявили 321 рыбное хозяйство:

  • Кеминский район — 25 хозяйств;

  • Иссык-Атинский район — 103 хозяйства (на основании договоров);

  • Аламединский район — 12 хозяйств (на основании договоров);

  • Чуйский район — 37 хозяйств (на основании договоров).

Из них 177 хозяйств работают на основании договоров, тогда как 144 хозяйства расположены на землях государственного лесного фонда незаконно.

По результатам инвентаризации будут предприняты меры по легализации незаконно действующих хозяйств, эффективному использованию ресурсов и устойчивому развитию рыбного хозяйства, отметили в ведомстве.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/342075/
просмотров: 361
Версия для печати
Материалы по теме
Минсельхоз запустит реестр рыбохозяйственных водоемов, рек и озер
Завод по производству комбикормов хочет построить Минсельхоз
Кто реализует форелевый кластер на Курпсайском водохранилище за $404 тысячи
В Чуйской области начали строить два рыбоперерабатывающих завода
О реализации 100 крупных проектов в Кыргызстане заявил Минводсельпром
За полгода Кыргызстан экспортировал 7,86 процента от произведенной рыбы
За пользование водоемами рыбхозы Кыргызстана дают взятку до $10 тысяч — депутат
Массовая гибель рыбы в реке Чу. В Минсельхозе озвучили результаты анализов
Массовая гибель рыбы в реке Чу. Минсельхоз начал проверку
«FISHбармак». В Бишкеке прошел креативный форум аквакультуры
Популярные новости
Будьте осторожны! В&nbsp;Бишкеке и&nbsp;Чуйской области ожидается сильный ветер Будьте осторожны! В Бишкеке и Чуйской области ожидается сильный ветер
В&nbsp;южной части Бишкека произошла авария. Временно отключена подача воды В южной части Бишкека произошла авария. Временно отключена подача воды
Проверку знаний ПДД для нарушителей решили отложить Проверку знаний ПДД для нарушителей решили отложить
Как правильно оформить трудовой договор и&nbsp;что нужно знать об&nbsp;испытательном сроке Как правильно оформить трудовой договор и что нужно знать об испытательном сроке
Бизнес
Футбол в&nbsp;Бишкеке! Поддержи сборную на&nbsp;Кубке Азии U-23&nbsp;с MEGA и&nbsp;MegaTV Футбол в Бишкеке! Поддержи сборную на Кубке Азии U-23 с MEGA и MegaTV
Скорость, качество, возможности: Beeline развивает сеть Скорость, качество, возможности: Beeline развивает сеть
С&nbsp;1&nbsp;сентября штраф за&nbsp;отсутствие ОСАГО&nbsp;&mdash; как оплатить онлайн с&nbsp;кешбэком С 1 сентября штраф за отсутствие ОСАГО — как оплатить онлайн с кешбэком
Акция от&nbsp;Bakai Bank: бонусы для пенсионеров Акция от Bakai Bank: бонусы для пенсионеров
3 сентября, среда
15:35
Кыргызстанский штангист Бекдоолот Расулбеков завоевал золото на турнире в США Кыргызстанский штангист Бекдоолот Расулбеков завоевал з...
15:24
Новые ПДД в КР: лишение прав до 12 лет и штрафы до 200 тысяч сомов
15:11
Более 140 незаконно работающих рыбных хозяйств нашли в Чуйской области
15:06
Мэрия приглашает жителей принять участие в опросе по развитию транспорта
15:00
Житель Иссык-Куля хочет превратить свою фазенду в бесплатный пансион для пожилых