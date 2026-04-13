Цифровизация выдачи рыболовного билета. Поступления за год выросли в четыре раза

В Кыргызстане зафиксировали рост производства товарной рыбы. По итогам 2025 года объем продукции достиг 19,5 тысячи тонн, что почти в семь раз превышает показатели шестилетней давности. Об этом сообщил директор департамента рыбного хозяйства Нурзамат Акпаралы уулу на заседании профильного комитета Жогорку Кенеша.
Особое внимание на заседании уделили результатам цифровизации. Благодаря внедрению электронной системы продажи билетов на вылов рыбы доходы в этой сфере выросли в несколько раз. Если в 2024-м сборы не превышали 3 миллионов сомов, то в прошлом году в бюджет поступило более 13 миллионов.
Обсуждение проходило в рамках контроля за исполнением Закона «Об аквакультуре, рыболовстве и охране водных биологических ресурсов». Члены комитета по аграрной политике и экологии отметили, что, несмотря на рост показателей, предприниматели все еще сталкиваются с бюрократическими сложностями. Парламентарии призвали департамент упростить положения для открытия новых хозяйств.
Кроме того, члены комитета указали на отсутствие представителей ведомства в регионах, что затрудняет работу на местах. Также поднят социальный вопрос: они подчеркнули, что стоимость рыболовных билетов слишком высока, особенно для пенсионеров.