Цифровизация выдачи рыболовного билета. Поступления за год выросли в четыре раза

В Кыргызстане зафиксировали рост производства товарной рыбы. По итогам 2025 года объем продукции достиг 19,5 тысячи тонн, что почти в семь раз превышает показатели шестилетней давности. Об этом сообщил директор департамента рыбного хозяйства Нурзамат Акпаралы уулу на заседании профильного комитета Жогорку Кенеша.

Нурзамат Акпаралы уулу
Согласно представленным данным, сегодня в республике официально зарегистрировано 545 рыбных хозяйств. Лидером отрасли остается Чуйская область, где сосредоточено 398 предприятий. На Иссык-Куле работают 48 хозяйств, в Джалал-Абадской области — 39, Нарынской — 34, Таласской — 15, Ошской — 11.

Особое внимание на заседании уделили результатам цифровизации. Благодаря внедрению электронной системы продажи билетов на вылов рыбы доходы в этой сфере выросли в несколько раз. Если в 2024-м сборы не превышали 3 миллионов сомов, то в прошлом году в бюджет поступило более 13 миллионов.

Открытие сезона рыбалки 2026 года

Обсуждение проходило в рамках контроля за исполнением Закона «Об аквакультуре, рыболовстве и охране водных биологических ресурсов». Члены комитета по аграрной политике и экологии отметили, что, несмотря на рост показателей, предприниматели все еще сталкиваются с бюрократическими сложностями. Парламентарии призвали департамент упростить положения для открытия новых хозяйств.

Кроме того, члены комитета указали на отсутствие представителей ведомства в регионах, что затрудняет работу на местах. Также поднят социальный вопрос: они подчеркнули, что стоимость рыболовных билетов слишком высока, особенно для пенсионеров.
