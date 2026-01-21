15:28
Экономика

Производство товарной рыбы в Кыргызстане превысило 19,5 тысячи тонн в 2025 году

Рыбные хозяйства Кыргызской Республики продемонстрировали значительный рост в 2025 году. Общий объем производства товарной рыбы достиг 19 тысяч 508,85 тонны, сообщила пресс-служба Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

По ее данным, основной вклад в отрасль внесла Чуйская область, где предприятия получили 12 тысяч 844,8 тонны продукции.

Статистика по другим регионам выглядит так:

  • Джалал-Абадская область — 2 тысячи 845,6 тонны;

  • Иссык-Кульская — 1 тысяча 505,3 тонны;

  • Нарынская — 1 тысяча 373,2 тонны;

  • Таласская — 533,45 тонны;

  • Ошская — 406,5 тонны.

В структуре производства доминирует радужная форель — ее вырастили 17 тысяч 132,05 тонны. На долю карпа (сазана) пришлось 813,2 тонны, а производство других видов рыб составило 1 тысячу 563,6 тонны.

Положительная динамика прошлого года подтверждает устойчивое развитие аквакультуры и успешное расширение масштабов рыбного хозяйства во всех областях страны, отметили в ведомстве.

  • Кстати, в Кыргызстане внедрили цифровые платформы и информационные системы в сфере рыбного хозяйства. Среди них в настоящее время активно используется ИС «Электронный рыболовный билет». Также действует АИС «Единый электронный реестр рыбохозяйственных водоемов и рыбохозяйствующих субъектов». С помощью нее предприниматели получат возможность в электронном формате пользоваться государственными платными услугами.

Кроме того, разрабатывают «Информационную систему прослеживаемости рыбы и рыбной продукции» для обеспечения соблюдения ветеринарно-санитарных требований при ведении аквакультуры и повышения экспортного потенциала рыбной продукции, произведенной в республике.
