11:59
USD 87.45
EUR 102.29
RUB 1.09
Экономика

Минсельхоз предоставит водоемы для создания рыбных хозяйств: объявлен конкурс

Для создания рыбных хозяйств в Кыргызстане объявлен конкурс на предоставление водоемов и их участков в пользование, сообщает Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

Предлагаемые 15 водоемов расположены в Чуйской и Иссык-Кульской областях - в Московском, Сокулукском, Жайылском, Панфиловском, Чуйском районах и Токмоке, а также в Джети-Огузском и Тюпском районах.

Для участия в конкурсе необходимо предоставить:

  • заполненную форму конкурсной заявки;
  • копию документа, удостоверяющего личность (паспорт);
  • бизнес-план по организации рыбного хозяйства;
  • при наличии — копию устава и свидетельства о государственной регистрации юридического лица;
  • справки из налоговой службы и Соцфонда (при наличии);
  • сведения о квалификации и опыте заявителя;
  • другие документы, подтверждающие готовность к реализации проекта (при наличии).

Подать документы можно до 17 ноября 2025 года.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/347627/
просмотров: 128
Версия для печати
Материалы по теме
В Иссык-Куль выпустили 1,2 миллиона мальков карпа-сазана
Более 140 незаконно работающих рыбных хозяйств нашли в Чуйской области
Минсельхоз запустит реестр рыбохозяйственных водоемов, рек и озер
Завод по производству комбикормов хочет построить Минсельхоз
Кто реализует форелевый кластер на Курпсайском водохранилище за $404 тысячи
В Чуйской области начали строить два рыбоперерабатывающих завода
О реализации 100 крупных проектов в Кыргызстане заявил Минводсельпром
За полгода Кыргызстан экспортировал 7,86 процента от произведенной рыбы
За пользование водоемами рыбхозы Кыргызстана дают взятку до $10 тысяч — депутат
Массовая гибель рыбы в реке Чу. В Минсельхозе озвучили результаты анализов
Популярные новости
Цены на&nbsp;продукты ползут вверх. Что в&nbsp;Кыргызстане подорожало заметнее всего Цены на продукты ползут вверх. Что в Кыргызстане подорожало заметнее всего
Рубль резко подорожал, остальные валюты подешевели. Курс на&nbsp;15&nbsp;октября Рубль резко подорожал, остальные валюты подешевели. Курс на 15 октября
Рубль продолжает дорожать, как и&nbsp;евро с&nbsp;юанем. Курс валют на&nbsp;16&nbsp;октября Рубль продолжает дорожать, как и евро с юанем. Курс валют на 16 октября
Он&nbsp;возвращается! В&nbsp;Кыргызстане возобновится работа института бизнес-омбудсмена Он возвращается! В Кыргызстане возобновится работа института бизнес-омбудсмена
Бизнес
Великобритания поддерживает реформы и&nbsp;модернизацию Узбекистана Великобритания поддерживает реформы и модернизацию Узбекистана
Телефонные мошенники атакуют: самые популярные схемы сейчас и&nbsp;как защититься Телефонные мошенники атакуют: самые популярные схемы сейчас и как защититься
Цены на&nbsp;топливо в&nbsp;Кыргызстане и&nbsp;России почти сравнялись Цены на топливо в Кыргызстане и России почти сравнялись
Получайте переводы KWIKPAY из&nbsp;России по&nbsp;коду в&nbsp;мобильном приложении &laquo;Компаньон&raquo; Получайте переводы KWIKPAY из России по коду в мобильном приложении «Компаньон»
18 октября, суббота
11:40
Минсельхоз предоставит водоемы для создания рыбных хозяйств: объявлен конкурс Минсельхоз предоставит водоемы для создания рыбных хозя...
11:29
В Бишкеке умер известный журналист Вадим Ночевкин
11:13
Минприроды разрешили ввести собственную форменную одежду
11:00
Кыргызстан: кадровые перестановки за 13-17 октября
10:56
ГКНБ задержал бывшего ректора Евразийского университета