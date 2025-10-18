Минсельхоз предоставит водоемы для создания рыбных хозяйств: объявлен конкурс

Для создания рыбных хозяйств в Кыргызстане объявлен конкурс на предоставление водоемов и их участков в пользование, сообщает Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

Предлагаемые 15 водоемов расположены в Чуйской и Иссык-Кульской областях - в Московском, Сокулукском, Жайылском, Панфиловском, Чуйском районах и Токмоке, а также в Джети-Огузском и Тюпском районах.

Для участия в конкурсе необходимо предоставить:

заполненную форму конкурсной заявки;

копию документа, удостоверяющего личность (паспорт);

бизнес-план по организации рыбного хозяйства;

при наличии — копию устава и свидетельства о государственной регистрации юридического лица;

справки из налоговой службы и Соцфонда (при наличии);

сведения о квалификации и опыте заявителя;

другие документы, подтверждающие готовность к реализации проекта (при наличии).

Подать документы можно до 17 ноября 2025 года.