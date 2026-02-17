Кабмин готовит меры поддержки производителей кормов для рыб

Служба ветеринарии, развития животноводства, пастбищ и кормов обсудила проект постановления кабмина «О мерах по государственной поддержке отечественных производителей кормов для рыб».

В совещании участвовали предприниматели, занимающиеся производством, импортом, хранением и реализацией кормов, а также хозяйствующие субъекты, развивающие рыбоводство.

Фото Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности КР

Представители ведомства обозначили цели документа — развитие внутреннего производства, снижение зависимости от импорта и обеспечение хозяйств качественными и безопасными кормами. Участники также рассмотрели возможные механизмы господдержки, включая стимулирующие меры, и внесли предложения по доработке проекта.

По итогам встречи стороны договорились продолжить работу над документом с учетом высказанных замечаний.

В службе отметили, что работа по развитию рыбоводческой отрасли и поддержке отечественных производителей будет продолжена.