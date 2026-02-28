16:56
Экономика

«Тянь-Шань Форель»: за отечественный корм обещают компенсации в двойном размере

Фото Минводсельпрома

В Панфиловском районе Чуйской области запустили завод по производству рыбных кормов ОсОО «Тянь-Шань Форель». Об этом сообщила пресс-служба Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

Строительство объекта началось в мае 2025 года. Общий объем инвестиций в проект составил $7 миллионов. Из этой суммы $5 миллионов привлекли в виде льготного кредита государственного банка.

Производственная мощность предприятия рассчитана на выпуск 100-120 тонн корма в сутки. Однако сейчас завод работает не на полную мощность и производит 30-40 тонн 12 видов рыбного корма в день. Основной упор делают на производство продукции для форели по иранским технологиям.

Минводсельпрома
Фото Минводсельпрома
Основатель предприятия Ильгиз Шаменов отметил, что, несмотря на начальный этап развития отрасли, наблюдается кампания по необоснованной дискредитации продукции. По его словам, подобные действия исходят от конкурирующих компаний, импортирующих корм из-за рубежа.

Если по причине качества нашего корма рыба погибнет или фермеры понесут убытки, мы гарантируем выплату компенсации в двойном размере.

Ильгиз Шаменов

«Если, как утверждают слухи, рыба не наберет товарный вес, мы готовы компенсировать разницу. Все это не что иное, как клевета», — подчеркнул он.

Стоимость килограмма рыбного корма составляет 200 сомов. Корм для мальков обходится немного дороже. Для сравнения: импортные аналоги стоят от 175 до 250 сомов за килограмм.

Минводсельпрома
Фото Минводсельпрома
Производственный комплекс построили на участке площадью около 7 гектаров. После выхода на полную мощность предприятие обеспечит от 100 до 120 постоянных рабочих мест.
