«Тянь-Шань Форель»: за отечественный корм обещают компенсации в двойном размере

В Панфиловском районе Чуйской области запустили завод по производству рыбных кормов ОсОО «Тянь-Шань Форель». Об этом сообщила пресс-служба Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.
Строительство объекта началось в мае 2025 года. Общий объем инвестиций в проект составил $7 миллионов. Из этой суммы $5 миллионов привлекли в виде льготного кредита государственного банка.
Производственная мощность предприятия рассчитана на выпуск 100-120 тонн корма в сутки. Однако сейчас завод работает не на полную мощность и производит 30-40 тонн 12 видов рыбного корма в день. Основной упор делают на производство продукции для форели по иранским технологиям.
Если по причине качества нашего корма рыба погибнет или фермеры понесут убытки, мы гарантируем выплату компенсации в двойном размере.Ильгиз Шаменов
«Если, как утверждают слухи, рыба не наберет товарный вес, мы готовы компенсировать разницу. Все это не что иное, как клевета», — подчеркнул он.
Стоимость килограмма рыбного корма составляет 200 сомов. Корм для мальков обходится немного дороже. Для сравнения: импортные аналоги стоят от 175 до 250 сомов за килограмм.