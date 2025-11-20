10:41
Происшествия

В рыбоводческих хозяйствах Таласской области выявлены факты нарушений

Региональное управление по Таласской области Службы по земельному и водному надзору совместно с сотрудниками прокуратуры Бакай-Атинского и Таласского районов провело мониторинг рыбных хозяйств. В ходе проверки установлено, что рыба преимущественно выращивается на дренажных водах. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза.
 
По ее данным, несмотря на то что дренажные воды не замерзают зимой и создают благоприятные условия для разведения рыбы, законодательством запрещено размещать хозяйства на подобных системах.

Согласно Водному кодексу Кыргызской Республики, водные ресурсы, а также земли, на которых расположены дренажные и ирригационные системы, являются исключительной государственной собственностью. Поскольку айыл окмоту не обладают полномочиями предоставлять дренажные сети в пользование, заключенные с ними договоры признаны недействительными.
Минсельхоза
Фото Минсельхоза. Рыбное хозяйство

В ходе мониторинга также выявлены факты снятия плодородного слоя почвы на отдельных пастбищных участках, сданных в аренду без проведения трансформации. По указанным нарушениям арендаторам вынесены соответствующие предупреждения.

Ранее региональным управлением по Таласской области Службы по земельному и водному надзору был рассчитан ущерб в размере более 122 тысяч сомов, материалы переданы в Бакай-Атинскую районную прокуратуру. В отношении шести субъектов рыбного хозяйства продолжаются предусмотренные законом меры реагирования.
 
