В Джалал-Абадской области построят завод по переработке рыбы

На территории рыбного хозяйства компании «Салих и Ко» в Джалал-Абадской области дан старт началу реализации инвестиционного проекта по созданию индустриального рыбоводческого кластера стоимостью $11,8 миллиона.

Как сообщили в пресс-службе Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, в рамках проекта предусмотрено строительство рыбоводного хозяйства по выращиванию рыбы в садках на Курпсайском водохранилище, осетрового хозяйства в селе Кумуш-Азиз, а также рыбоперерабатывающего завода с линиями шоковой заморозки. После реализации проекта ежегодно планируется выращивать 5 тысяч тонн форели и 270 тонн осетров, а также производить пищевую икру.