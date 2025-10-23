17:11
Экономика

В Джалал-Абадской области построят завод по переработке рыбы

На территории рыбного хозяйства компании «Салих и Ко» в Джалал-Абадской области дан старт началу реализации инвестиционного проекта по созданию индустриального рыбоводческого кластера стоимостью $11,8 миллиона.

Как сообщили в пресс-службе Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, в рамках проекта предусмотрено строительство рыбоводного хозяйства по выращиванию рыбы в садках на Курпсайском водохранилище, осетрового хозяйства в селе Кумуш-Азиз, а также рыбоперерабатывающего завода с линиями шоковой заморозки. После реализации проекта ежегодно планируется выращивать 5 тысяч тонн форели и 270 тонн осетров, а также производить пищевую икру.


Отмечается, что проект станет началом новой отрасли для Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областей, создаст условия для внедрения современных технологий аквакультуры и цифрового мониторинга. После запуска проекта будет создано более 40 рабочих мест.
