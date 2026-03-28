Форель как бренд: кабмин Кыргызстана берется за развитие рыбной отрасли

Заместитель председателя кабинета министров — министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Эрлист Акунбеков совершил рабочую поездку по Чуйской области. Он посетил рыбные хозяйства «Премиум» и «Пура», чтобы оценить темпы импортозамещения в секторе, сообщила пресс-служба кабмина.
Приоритеты развития отрасли:
Корма из местного сырья без синтетических добавок позволяют снизить зависимость от импорта и стабилизировать себестоимость продукции.
Эрлист Акунбеков распорядился начать работу по формированию международного бренда кыргызской форели.
Предприниматели озвучили необходимость снижения земельного налога и устранения бюрократических барьеров при вывозе рыбы за рубеж.
Глава ведомства подчеркнул, что поддержка перерабатывающей промышленности — это стратегическая задача власти. По итогам встречи профильным органам поручили разработать пакет предложений по улучшению лабораторной базы и совершенствованию стандартов качества.