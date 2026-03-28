Экономика

Форель как бренд: кабмин Кыргызстана берется за развитие рыбной отрасли

Заместитель председателя кабинета министров — министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Эрлист Акунбеков совершил рабочую поездку по Чуйской области. Он посетил рыбные хозяйства «Премиум» и «Пура», чтобы оценить темпы импортозамещения в секторе, сообщила пресс-служба кабмина.

Фото Минводсельпрома.
Основной акцент в ходе визита министр сделал на качество отечественных кормов, которые производит компания «Тянь-Шань форель».

Приоритеты развития отрасли:

  • Корма из местного сырья без синтетических добавок позволяют снизить зависимость от импорта и стабилизировать себестоимость продукции.

  • Эрлист Акунбеков распорядился начать работу по формированию международного бренда кыргызской форели.

  • Предприниматели озвучили необходимость снижения земельного налога и устранения бюрократических барьеров при вывозе рыбы за рубеж.

Глава ведомства подчеркнул, что поддержка перерабатывающей промышленности — это стратегическая задача власти. По итогам встречи профильным органам поручили разработать пакет предложений по улучшению лабораторной базы и совершенствованию стандартов качества.

Рыбное хозяйство становится одной из самых динамично развивающихся отраслей агропромышленного комплекса Кыргызстана. Учитывая, что в 2025 году инвестиции в обработку и пищевую промышленность страны выросли на 10 процентов, создание экспортного бренда форели выглядит важным шагом для закрепления позиций на рынках ЕАЭС и Китая.
Форель как бренд: кабмин Кыргызстана берется за развитие рыбной отрасли
Страны Персидского залива все больше разочаровываются в США из-за войны с Ираном
Китай поставил электрооборудования в Кыргызстан на $51,2 миллиона
В Бишкеке появились странные «площадки-бесполезники». Ответ мэрии
Ремонт улицы к рынку «Дордой» в Бишкеке: меняются схемы движения семи маршрутов