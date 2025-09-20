В Иссык-Куль выпустили 1,2 миллиона мальков карпа-сазана

Региональный отдел акклиматизации и рыбоводства департамента рыбохозяйственного комплекса выпустил 1,2 миллиона мальков карпа-сазана весом 30–35 граммов в озеро Иссык-Куль. Об этом сообщило Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

По данным специалистов, мальков выпускают ежегодно для сохранения и увеличения популяции промысловых рыб в озере. Такая работа способствует восстановлению экосистемы, повышению биологического разнообразия и укреплению сырьевой базы.

Кроме того, регулярное зарыбление позволяет увеличить объемы вылова в будущем и создать дополнительные рабочие места для местного населения.