Общество

Алименты без суда. Все нотариусы прошли обучение по выдаче приказа

Все нотариусы прошли обучение по основам выдачи нотариального приказа по алиментам. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщила начальник управления нотариата, регистрации юридических лиц и апостилирования Минюста Асель Абакирова.

По ее словам, выдача нотариального приказа по алиментам вступила в силу. Граждане КР имеют право обратиться как к государственным, так и к частным нотариусам для выдачи приказа по взысканию алиментов на несовершеннолетних детей, только если это не связано с установлением либо оспариванием отцовства.

Во исполнение этой нормы за июль и август обучено более 400 частных и 85 государственных нотариусов по основам выдачи нотариального приказа.

«Они получили сертификаты, теперь имеют право и должны по заявлениям граждан выдавать приказы. О результатах реформы сможем сказать чуть позже — закон только начал действовать. Но уже на первых этапах число обращающихся весьма значительное. Эта проблема была действительно очень серьезной. Многие люди не хотят идти в суд — это долго, есть вероятность возврата документов при отсутствии какой-либо справки. Нотариальный порядок оказался действительно проще и удобнее для женщин», — сказала Асель Абакирова.

Ранее сообщалось, что должнику предоставляется 10 дней, чтобы оспорить приказ. Если возражений нет, то документ приобретает силу и передается судебным исполнителям — алименты начисляются в пользу ребенка. При этом заявители освобождены от уплаты госпошлины.

Эти изменения разгружают суды, которые десятилетиями рассматривали тысячи однотипных дел. Судебная система получает возможность сосредоточиться на более сложных и спорных вопросах.
