В Кыргызстане алименты теперь можно взыскивать через нотариуса

Реформа в правовой системе, инициированная Министерством юстиции в рамках дебюрократизации, дополнила привычный путь взыскания алиментов через суд более быстрым и удобным инструментом.

Суть изменений заключается в том, что заявитель имеет право подать заявление нотариусу в бесспорных случаях, когда нет необходимости устанавливать или оспаривать отцовство или привлекать третьих лиц, и тот в течение трех дней выносит нотариальный приказ. Этот документ направляется должнику, которому предоставляется 10 дней, чтобы оспорить приказ, но если возражений нет, приобретает силу и передается судебным исполнителям и алименты начисляются в пользу ребенка. При этом заявители освобождены от уплаты госпошлины.

На институциональном уровне изменения разгружают суды, которые десятилетиями рассматривали тысячи однотипных дел. Судебная система получает возможность сосредоточиться на более сложных и спорных вопросах.

По данным Службы юридической помощи при Министерстве юстиции, только за 2024 год за консультациями по вопросам взыскания алиментов обратились 2 тысячи 181 человек, юридическую помощь получили 1 тысяча 240 человек. Эта цифра показывает масштаб проблемы: значительная часть граждан вынуждена искать помощь в судах или у юристов, тратя время и ресурсы.

В то же время нотариусы приобретают новый статус: их решения напрямую становятся исполнительными документами, что усиливает значимость этого института.