13:31
USD 87.35
EUR 101.23
RUB 1.08
Общество

В Кыргызстане алименты теперь можно взыскивать через нотариуса

Реформа в правовой системе, инициированная Министерством юстиции в рамках дебюрократизации, дополнила привычный путь взыскания алиментов через суд более быстрым и удобным инструментом.

Суть изменений заключается в том, что заявитель имеет право подать заявление нотариусу в бесспорных случаях, когда нет необходимости устанавливать или оспаривать отцовство или привлекать третьих лиц, и тот в течение трех дней выносит нотариальный приказ. Этот документ направляется должнику, которому предоставляется 10 дней, чтобы оспорить приказ, но если возражений нет, приобретает силу и передается судебным исполнителям и алименты начисляются в пользу ребенка. При этом заявители освобождены от уплаты госпошлины.

На институциональном уровне изменения разгружают суды, которые десятилетиями рассматривали тысячи однотипных дел. Судебная система получает возможность сосредоточиться на более сложных и спорных вопросах.

По данным Службы юридической помощи при Министерстве юстиции, только за 2024 год за консультациями по вопросам взыскания алиментов обратились 2 тысячи 181 человек, юридическую помощь получили 1 тысяча 240 человек. Эта цифра показывает масштаб проблемы: значительная часть граждан вынуждена искать помощь в судах или у юристов, тратя время и ресурсы.

В то же время нотариусы приобретают новый статус: их решения напрямую становятся исполнительными документами, что усиливает значимость этого института.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/341281/
просмотров: 660
Версия для печати
Материалы по теме
Нотариальные действия по отчуждению движимого имущества стали дистанционными
Злостным неплательщикам алиментов запретить водить авто предлагают в ЖК
Более 54 тысяч отцов не платят алименты. Интервью с автором сервиса AliMetr
В Ташкенте злостный неплательщик алиментов прятался между стенами своего дома
Передача функций судов нотариусам. Комитет ЖК отправил документ на доработку
Функции по взысканию алиментов и долгов будут переданы нотариусам
Решения о выплате алиментов и взыскание комуслуг хотят передать нотариусам
Ужесточены меры за уклонение от содержания родителей: президент подписал закон
Судоисполнители Майлуу-Суу плохо работают с неплательщиками алиментов
В городе Ош госнотариусы систематически вымогали деньги у граждан
Популярные новости
Продали брак, просроченные лекарства, грязное кафе. Куда жаловаться потребителю Продали брак, просроченные лекарства, грязное кафе. Куда жаловаться потребителю
Салам, Андрей! Президент Садыр Жапаров наградил экоактивиста из&nbsp;РФ автомобилем Салам, Андрей! Президент Садыр Жапаров наградил экоактивиста из РФ автомобилем
Возвращение Асмана: в&nbsp;сети показали масштабный макет города будущего Возвращение Асмана: в сети показали масштабный макет города будущего
В&nbsp;Германии учительница ушла на&nbsp;больничный 16&nbsp;лет назад с&nbsp;сохранением зарплаты В Германии учительница ушла на больничный 16 лет назад с сохранением зарплаты
Бизнес
Почему важно заботиться о&nbsp;сердце и&nbsp;сосудах после&nbsp;40? Почему важно заботиться о сердце и сосудах после 40?
Связь для тех, кто служит стране: MEGA представила тариф &laquo;Мамлекеттик&raquo; Связь для тех, кто служит стране: MEGA представила тариф «Мамлекеттик»
Будущее AI&nbsp;в&nbsp;Кыргызстане: интервью с&nbsp;Чингизом Арзиевым, Head of&nbsp;AI в&nbsp;BDigital Будущее AI в Кыргызстане: интервью с Чингизом Арзиевым, Head of AI в BDigital
O!Store дарит скидку 34&nbsp;процента на&nbsp;аксессуары к&nbsp;34-летию независимости&nbsp;КР O!Store дарит скидку 34 процента на аксессуары к 34-летию независимости КР
28 августа, четверг
13:18
Евросоюз хочет ввести вторичные санкции против стран, которые помогают России Евросоюз хочет ввести вторичные санкции против стран, к...
13:14
В Оше по подозрению в вымогательстве задержан сотрудник Военного комиссариата
13:11
Канал незаконной миграции: задержан бывший помощник директора аэропорта Оша
12:54
В Военно-Антоновке завершено строительство проблемной школы
12:44
За дачу взятки задержан старший инспектор таможни «Баткен»