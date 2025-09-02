О новых правилах признания инвалидности рассказали в Минтруда

Начальник управления Министерства труда, социального обеспечения и миграции КР Назгуль Чолумова рассказала в эфире «Биринчи радио» о новых правилах признания инвалидности.

По ее словам, вступило в силу постановление кабмина об увеличении сроков установления инвалидности.

Все медико-социальные экспертные комиссии (МСЭК), а их 27 по стране, будут руководствоваться новыми нормами.

«Ранее было много нареканий в адрес МСЭК, процесс тяжелый, сбор документов очень затяжной. В рамках этого проводится достаточно активная работа — пересмотрены все нозологии и сроки, введены нормы, которых ранее не было. К примеру, с этого года начинаем освидетельствование осужденных лиц, находящихся в местах лишения свободы. До этого момента они не проходили освидетельствование. Это нарушение прав человека, и мы устраняем эти пробелы. В этом направлении Минтруда, МСЭК очень тесную работу проводят совместно с ГСИН», — сказала Назгуль Чолумова.

Она добавила, что лицам с ВИЧ после достижения 18 лет ранее в основном присваивали III группу инвалидности.

Читайте по теме Кыргызстан вводит современные стандарты в медико-социальной экспертизе для ЛОВЗ

«Тут тоже были некоторые нарекания, поэтому ввели нововведения, теперь для лиц с ВИЧ присваивается II группа. Все направлено на улучшение качества жизни наших граждан, упрощение процедуры прохождения граждан, нуждающихся в дополнительных социальных мерах. Справку об инвалидности граждане будут получать не в бумажной версии, а электронной, и она будет отображаться в мобильном приложении «Тундук». Нет угрозы потери справки и не нужно идти за дубликатом», — отметила Назгуль Чолумова.

Напомним, теперь инвалидность будет назначаться: