В США 60 процентов избирателей поддерживают ХАМАС в войне с Израилем

В США 60 процентов избирателей от 18 до 24 лет поддерживают ХАМАС в войне с Израилем. Такие результаты получены в ходе опроса, проведенного Harvard Harris.

Фото Harvard Harris

Отмечается, что в то же время старшие по возрасту избиратели по-прежнему в подавляющем большинстве поддерживают Израиль — 89 процентов среди пожилых, 65 процентов респондентов в диапазоне от 25 до 34 лет.

Исследование проводилось онлайн среди 2 тысяч 25 зарегистрированных избирателей и имеет погрешность 2,2 процентных пункта.

Опрос также касался гуманитарной ситуации в секторе Газа. Большинство американцев (69 процентов) заявили, что сообщения о голоде в анклаве соответствуют действительности. При этом 61 процент респондентов возложил ответственность за него на ХАМАС. Однако среди самых молодых участников опроса чуть больше половины обвинили в этом Израиль.

21 августа Армия обороны Израиля начала захват Газы. Кабинет безопасности Израиля утвердил план «разгрома» террористической группировки ХАМАС и взятия Газы под контроль. Решение приняли после совещания израильских высших должностных лиц, несмотря на международные призывы к прекращению войны и протесты жителей Израиля, опасающихся за судьбу удерживаемых ХАМАС заложников. Тысячи людей в Тель-Авиве вышли на акции протеста против этой инициативы.

The Harris Poll — американская международная исследовательская компания, специализирующаяся на изучении общественного мнения, социологических и маркетинговых исследованиях.