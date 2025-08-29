Нехватка учебников. В школах проходят книжные ярмарки

В преддверии нового 2025/26 учебного года в регионах Кыргызстана в общеобразовательных учреждениях проводятся книжные ярмарки. Об этом сообщает пресс-служба Министерства просвещения.

По ее данным, в них активно участвуют ученики и родители.

На ярмарке по символической цене продаются ранее использованные учебники, разрешенные для применения в образовательном процессе в предстоящем учебном году. Созданы также условия для обмена книгами.

Отмечается, что в этом году за счет средств республиканского бюджета для 3-9-х классов издаются новые учебно-методические комплексы по английскому языку, а также учебники для 1-х, 2-х, 5-х и 7-х классов по математике и естествознанию.

«Новые учебники по всем остальным предметам будут подготовлены и изданы в достаточном объеме в течение трех лет. До тех пор временно будут использоваться некоторые старые книги, разрешенные для применения», — добавили в Минпросвещения.

Отметим, что пользователи соцсетей сообщают об отсутствии или частичной нехватке учебников в школах. Родители вынуждены приобретать их за свой счет. Стоимость в зависимости от автора и предмета разнится от 350 до 1,3 тысячи сомов.