13:37
USD 87.36
EUR 101.71
RUB 1.08
Общество

Нехватка учебников. В школах проходят книжные ярмарки

В преддверии нового 2025/26 учебного года в регионах Кыргызстана в общеобразовательных учреждениях проводятся книжные ярмарки. Об этом сообщает пресс-служба Министерства просвещения.

По ее данным, в них активно участвуют ученики и родители.

На ярмарке по символической цене продаются ранее использованные учебники, разрешенные для применения в образовательном процессе в предстоящем учебном году. Созданы также условия для обмена книгами.

Отмечается, что в этом году за счет средств республиканского бюджета для 3-9-х классов издаются новые учебно-методические комплексы по английскому языку, а также учебники для 1-х, 2-х, 5-х и 7-х классов по математике и естествознанию.

Читайте по теме
Школьные учебники. Почему в Кыргызстане родители вновь тратят на них деньги

«Новые учебники по всем остальным предметам будут подготовлены и изданы в достаточном объеме в течение трех лет. До тех пор временно будут использоваться некоторые старые книги, разрешенные для применения», — добавили в Минпросвещения.

Отметим, что пользователи соцсетей сообщают об отсутствии или частичной нехватке учебников в школах. Родители вынуждены приобретать их за свой счет. Стоимость в зависимости от автора и предмета разнится от 350 до 1,3 тысячи сомов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/341458/
просмотров: 132
Версия для печати
Материалы по теме
Школьные учебники. Почему в Кыргызстане родители вновь тратят на них деньги
Переход на 12-летнее образование. Новые учебники отгружают в регионы
Проблему нехватки учебников в школах КР планируют решить к 2030 году
ИИ-индустрия столкнется с нехваткой электроэнергии уже в 2026 году — Илон Маск
Цены на цемент в Центральной Азии: в Кыргызстане дороже всех
Коллапс, серый импорт или ненужная паника? Что с рынком лекарств Кыргызстана
Дефицита препаратов в Кыргызстане не будет — департамент лекарственных средств
В 2024 году Кыргызстан увеличил выработку электроэнергии на малых ГЭС
Вся Абхазия осталась без электричества
Замглавы кабмина рассказал, как будут решать проблемы с электричеством
Популярные новости
Продали брак, просроченные лекарства, грязное кафе. Куда жаловаться потребителю Продали брак, просроченные лекарства, грязное кафе. Куда жаловаться потребителю
Салам, Андрей! Президент Садыр Жапаров наградил экоактивиста из&nbsp;РФ автомобилем Салам, Андрей! Президент Садыр Жапаров наградил экоактивиста из РФ автомобилем
Возвращение Асмана: в&nbsp;сети показали масштабный макет города будущего Возвращение Асмана: в сети показали масштабный макет города будущего
В&nbsp;Германии учительница ушла на&nbsp;больничный 16&nbsp;лет назад с&nbsp;сохранением зарплаты В Германии учительница ушла на больничный 16 лет назад с сохранением зарплаты
Бизнес
Опасность на&nbsp;дорогах: как избежать штрафа за&nbsp;отсутствие ОСАГО? Опасность на дорогах: как избежать штрафа за отсутствие ОСАГО?
&laquo;Элдик Банк&raquo; готовится к&nbsp;дебютному выпуску еврооблигаций «Элдик Банк» готовится к дебютному выпуску еврооблигаций
В&nbsp;ТРЦ &laquo;Дордой Плаза&raquo; открыли новый ресторан KFC В ТРЦ «Дордой Плаза» открыли новый ресторан KFC
Почему важно заботиться о&nbsp;сердце и&nbsp;сосудах после&nbsp;40? Почему важно заботиться о сердце и сосудах после 40?
29 августа, пятница
13:30
Вызов системе через искусство: как художник из Бишкека пишет картины кровью Вызов системе через искусство: как художник из Бишкека...
13:28
Садыр Жапаров пообещал повысить зарплаты учителей в этом году
13:22
На КПП «Достук-автодорожный» выявлены нелегальные обменные бюро
13:20
Нехватка учебников. В школах проходят книжные ярмарки
13:19
Жители Нарынской области оштрафованы за отстрел горных коз