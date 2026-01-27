Переход на 12-летку. Родители учащихся заявляют об отсутствии учебников

Родители учащихся пятых классов одной из школ в Чуйской области заявили об отсутствии учебников.

Как рассказала 24.kg одна из родительниц, у детей есть книги по всем предметам за пятый класс, однако уроки по ним не ведут.

«Нам объяснили, что в рамках перехода на 12-летнее обучение предусмотрена новая программа — комбинация разных тем за два года. До конца декабря дети учились по программе пятого класса, а с января должна быть программа за шестой класс. В начале года нам выдали только обновленный учебник по английскому. Сейчас только по математике учитель использует учебник за пятый класс, остальные педагоги просят искать материал в интернете, сами диктуют что-то или включают аудиокниги, например, на уроках литературы. Детям обещали раздать учебники, но когда это произойдет, неизвестно, а ведь время идет. О каком качестве образования можно говорить?» — посетовала женщина.

Ранее сообщалось, что в связи с переходом на 12-летнюю систему и так называемым перескоком нынешние пятиклассники осенью 2026-го сразу перейдут в седьмой класс. В связи с этим преподавание предметов адаптируется. В пятом классе ученики будут изучать сразу две программы: первую половину учебного года — курс за пятый класс, а вторую — за шестой.

В Кыргызской академии образования говорили, что обновление учебников в пятых и седьмых классах будет поэтапным.

В Министерстве просвещения не прокомментировали 24.kg ситуацию.

