Переход на 12-летку. Отобраны разработчики учебников по трем предметам

Министерство просвещения провело конкурс по отбору авторов и разработчиков учебников нового поколения в рамках перехода на 12-летнюю модель образования.

Фото Минпросвещения

По данным ведомства, конкурс организован в два этапа по предметам «Кыргызский язык» (1-12-е классы), «География» и «История» (7-12-е классы).

На первом этапе специально созданная комиссия оценивала резюме участников, их профессиональный опыт, научно-методические работы и компетентность.

На втором кандидаты защищали свои проекты, разработанные на основе предложенного задания, посредством презентаций в офлайн- и онлайн-форматах.

По итогам конкурса:

по предмету «География» принято 10 заявок, отобрано 10 авторов;

по предмету «История» принято 16 заявок, отобрано восемь авторов;

по предмету «Кыргызский язык» принято 24 заявки, отобрано пять авторов.

Согласно результатам конкурса, по предмету «Кыргызский язык» определена необходимость привлечения дополнительных авторов.

Отметим, что в 2025/26 учебном году в связи с переходом на 12-летнюю программу для ряда классов подготовили новые учебники по STEM-предметам, математике и английскому языку.